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Испания
19 февраля 2024, 16:08 | Обновлено 19 февраля 2024, 16:09
279
0

Манчестер Сити может помешать переходу Мбаппе в Реал

У чемпионов Англии есть хороший аргумент, чтобы переубедить форварда

19 февраля 2024, 16:08 | Обновлено 19 февраля 2024, 16:09
279
0
Манчестер Сити может помешать переходу Мбаппе в Реал
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

Несмотря на сообщения о том, что Мбаппе подписал 5-летний контракт с «Реалом», в саге с трансфером звездного французского нападающего, похоже, пока рано ставить точку.

В борьбу за Килиана готов включиться английский «Манчестер Сити». По информации Bola Sport, Мбаппе может переключиться на действующего чемпиона Англии и победителя Лиги чемпионов из-за слишком низкой зарплаты, которую ему предлагают в Мадриде. При этом Килиан и так согласился на переход, теряя в деньгах по сравнению с тем, что он сейчас получает в ПСЖ, так «сливочные», получив принципиальное согласие футболиста, еще больше занизили финансовые условия.

Отмечается, что представители Мбаппе действительно вели переговоры с «Манчестер Сити», но об их результатах ничего неизвестно.

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Килиан Мбаппе Реал Мадрид трансферы ПСЖ трансферы Лиги 1 трансферы Ла Лиги Манчестер Сити
Источник Sport.ua
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