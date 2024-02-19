Манчестер Сити может помешать переходу Мбаппе в Реал

Несмотря на сообщения о том, что Мбаппе подписал 5-летний контракт с «Реалом», в саге с трансфером звездного французского нападающего, похоже, пока рано ставить точку.

В борьбу за Килиана готов включиться английский «Манчестер Сити». По информации Bola Sport, Мбаппе может переключиться на действующего чемпиона Англии и победителя Лиги чемпионов из-за слишком низкой зарплаты, которую ему предлагают в Мадриде. При этом Килиан и так согласился на переход, теряя в деньгах по сравнению с тем, что он сейчас получает в ПСЖ, так «сливочные», получив принципиальное согласие футболиста, еще больше занизили финансовые условия.

Отмечается, что представители Мбаппе действительно вели переговоры с «Манчестер Сити», но об их результатах ничего неизвестно.