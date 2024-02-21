Алькарас рассказал о случившемся с ним в Рио-де-Жанейро

Испанский теннисист Карлос Алькарас (№2 АТР) прокомментировал повреждении, полученное им в матче первого круга турнира ATP 500 в Рио-де-Жанейро (Бразилия) против бразильцем Тьяго Монтейро. Он не смог продолжить встречу уже после двух стартовых геймов.

«Я упал и ощущения было очень неприятные. Я сразу почувствовал боль и знал, что играть будет трудно. Я сказал команде, что постараюсь продолжить, но, если затянуть в такой ситуации, всё может усугубиться. Физиотерапевты после осмотра сказали, что повреждение не очень серьёзное. Голеностопу нужно немного времени на восстановление. Посмотрим, что покажет более углублённый осмотр, и тогда выберем план действий. Надеюсь, что буду готов выступить в Лас-Вегасе. Буду над этим работать», – признался Алькарас.

Напомним, что Карлос Алькарас в 2023 году на турнире в Рио-де-Жанейро играл в финале.