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ATP
21 февраля 2024, 09:14 | Обновлено 21 февраля 2024, 09:23
435
0

Алькарас рассказал о случившемся с ним в Рио-де-Жанейро

Испанец снялся с турнира из-за повреждения

21 февраля 2024, 09:14 | Обновлено 21 февраля 2024, 09:23
435
0
Алькарас рассказал о случившемся с ним в Рио-де-Жанейро
Getty Images/Global Images Ukraine. Карлос Алькарас

Испанский теннисист Карлос Алькарас (№2 АТР) прокомментировал повреждении, полученное им в матче первого круга турнира ATP 500 в Рио-де-Жанейро (Бразилия) против бразильцем Тьяго Монтейро. Он не смог продолжить встречу уже после двух стартовых геймов.

«Я упал и ощущения было очень неприятные. Я сразу почувствовал боль и знал, что играть будет трудно. Я сказал команде, что постараюсь продолжить, но, если затянуть в такой ситуации, всё может усугубиться. Физиотерапевты после осмотра сказали, что повреждение не очень серьёзное. Голеностопу нужно немного времени на восстановление. Посмотрим, что покажет более углублённый осмотр, и тогда выберем план действий. Надеюсь, что буду готов выступить в Лас-Вегасе. Буду над этим работать», – признался Алькарас.

Напомним, что Карлос Алькарас в 2023 году на турнире в Рио-де-Жанейро играл в финале.

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Карлос Алькарас (теннисист) ATP Рио-де-Жанейро
Источник Marca
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