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  4. ВИДЕО. Скандал в ЛЧ: «Такой пенальти в ворота ПСЖ или Челси не дали бы»
Германия
21 февраля 2024, 08:11 | Обновлено 21 февраля 2024, 08:14
3183
3

ВИДЕО. Скандал в ЛЧ: «Такой пенальти в ворота ПСЖ или Челси не дали бы»

Хуммельс уверен, что у статусных команд тут проблем бы не было

21 февраля 2024, 08:11 | Обновлено 21 февраля 2024, 08:14
3183
3
ВИДЕО. Скандал в ЛЧ: «Такой пенальти в ворота ПСЖ или Челси не дали бы»
Getty Images/Global Images Ukraine. Матс Хуммельс

В первом матче плей-офф Лиги чемпионов «Боруссия» Дортмунд и ПСВ сыграли вничью 1:1, а нидерландская команда сравняла счет ударом с пенальти.

Защитник немецкой команды Матс Хуммельс, чьи действия привели к пенальти, уверен, что в ворота грандов европейского футбола такие пенальти не ставили бы.

«Это просто смешно. Снова пенальти против «Боруссии» Дортмунд. Я не верю, что с использованием VAR могут принимать такие решения. Против «Челси» или ПСЖ такой пенальти никогда бы не поставили», — сказал Хуммельс.

Удар с точки реализовал форвард Люк де Йонг.

Момент с пенальти на 03:10 видео

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Боруссия Дортмунд ПСВ Лига чемпионов Матс Хуммельс видео
Источник Фабрицио Романо
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Комментарии 3
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Vitaliy_yatsenko
Так, здається дивне рішення судді, бо була чітка гра у м'яч від Хуммельса. Але суддя був дуже впевнений. Відео, показували лише з одного ракурсу. Може дійсно в інших ракурсах до гри у м'яч була гра у ногу.
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Fant24
Он не видел как в Укоаине судят
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