ВИДЕО. Скандал в ЛЧ: «Такой пенальти в ворота ПСЖ или Челси не дали бы»
Хуммельс уверен, что у статусных команд тут проблем бы не было
В первом матче плей-офф Лиги чемпионов «Боруссия» Дортмунд и ПСВ сыграли вничью 1:1, а нидерландская команда сравняла счет ударом с пенальти.
Защитник немецкой команды Матс Хуммельс, чьи действия привели к пенальти, уверен, что в ворота грандов европейского футбола такие пенальти не ставили бы.
«Это просто смешно. Снова пенальти против «Боруссии» Дортмунд. Я не верю, что с использованием VAR могут принимать такие решения. Против «Челси» или ПСЖ такой пенальти никогда бы не поставили», — сказал Хуммельс.
Удар с точки реализовал форвард Люк де Йонг.
Момент с пенальти на 03:10 видео
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