ВИДЕО. Скандал в ЛЧ: «Такой пенальти в ворота ПСЖ или Челси не дали бы»

В первом матче плей-офф Лиги чемпионов «Боруссия» Дортмунд и ПСВ сыграли вничью 1:1, а нидерландская команда сравняла счет ударом с пенальти.

Защитник немецкой команды Матс Хуммельс, чьи действия привели к пенальти, уверен, что в ворота грандов европейского футбола такие пенальти не ставили бы.

«Это просто смешно. Снова пенальти против «Боруссии» Дортмунд. Я не верю, что с использованием VAR могут принимать такие решения. Против «Челси» или ПСЖ такой пенальти никогда бы не поставили», — сказал Хуммельс.

Удар с точки реализовал форвард Люк де Йонг.

Момент с пенальти на 03:10 видео