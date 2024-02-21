Диего СИМЕОНЕ: «Интер воспользовался нашей ошибкой»

Вечером 20 февраля в Милане состоялся первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором встретились «Интер» и «Атлетико».

Игра завершилась минимальной победой «черно-синих» (1:0).

Главный тренер Атлетико Диего Симеоне:

«Это невероятный аспект футбола. Вы можете подготовиться так, как только пожелаете, но в итоге все решают люди. А это отдельно взятые личности. Бывают хорошие моменты, бывают и плохие. Сегодня Интер воспользовался нашей ошибкой.

Мы играли очень хорошо. Были близки к тому, к чему стремились - сдержать очень хорошую атаку Интера. В итоге соперники воспользовались многочисленными эпизодами, когда мы теряли мячи в контратаках, после чего они создавали моменты сами».

Вратарь Атлетико Ян Облак:

«Мы пропустили после ошибки, что нормально для футбола. Не время опускать голову. Впереди еще один матч, и нужно выложиться по максимуму, чтобы пройти дальше».

Защитник Атлетико Самуэл Лино:

«Это лучший турнир в мире – мы не можем оплошать. Бывает – таков футбол. Что случилось, то случилось. Нам нужно забыть это. Забыть индивидуальные ошибки, так как именно они привели Интер к нашим воротам».