Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Диего СИМЕОНЕ: «Интер воспользовался нашей ошибкой»
Лига чемпионов
21 февраля 2024, 05:20 | Обновлено 21 февраля 2024, 07:18
221
0

Диего СИМЕОНЕ: «Интер воспользовался нашей ошибкой»

Главный тренер Атлетико прокомментировал матч ЛЧ

21 февраля 2024, 05:20 | Обновлено 21 февраля 2024, 07:18
221
0
Диего СИМЕОНЕ: «Интер воспользовался нашей ошибкой»
УЕФА. Диего Симеоне

Вечером 20 февраля в Милане состоялся первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором встретились «Интер» и «Атлетико».

Игра завершилась минимальной победой «черно-синих» (1:0).

Главный тренер Атлетико Диего Симеоне:

«Это невероятный аспект футбола. Вы можете подготовиться так, как только пожелаете, но в итоге все решают люди. А это отдельно взятые личности. Бывают хорошие моменты, бывают и плохие. Сегодня Интер воспользовался нашей ошибкой.

Мы играли очень хорошо. Были близки к тому, к чему стремились - сдержать очень хорошую атаку Интера. В итоге соперники воспользовались многочисленными эпизодами, когда мы теряли мячи в контратаках, после чего они создавали моменты сами».

Вратарь Атлетико Ян Облак:

«Мы пропустили после ошибки, что нормально для футбола. Не время опускать голову. Впереди еще один матч, и нужно выложиться по максимуму, чтобы пройти дальше».

Защитник Атлетико Самуэл Лино:

«Это лучший турнир в мире – мы не можем оплошать. Бывает – таков футбол. Что случилось, то случилось. Нам нужно забыть это. Забыть индивидуальные ошибки, так как именно они привели Интер к нашим воротам».

По теме:
ГВАРДИОЛА: «Не сомневайтесь в Холанде. Он хорошо выполняет свою работу»
Порту – Арсенал. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Лиги чемпионов
Наполи – Барселона. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Лиги чемпионов
Интер Милан Атлетико Мадрид Лига чемпионов Интер - Атлетико Диего Симеоне пресс-конференция Ян Облак Самуэл Лино
Источник УЕФА
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Трансферная зима 2023/2024 в Украине. Таблица переходов клубов УПЛ
Футбол | 20 февраля 2024, 09:09 3
Трансферная зима 2023/2024 в Украине. Таблица переходов клубов УПЛ
Трансферная зима 2023/2024 в Украине. Таблица переходов клубов УПЛ

Sport.ua следит за трансферной работой украинских клубов во время зимней паузы

Петер БОШ: «Напряженный матч с Боруссией Д. Мы умеем играть и на выезде»
Футбол | 21 февраля 2024, 04:17 0
Петер БОШ: «Напряженный матч с Боруссией Д. Мы умеем играть и на выезде»
Петер БОШ: «Напряженный матч с Боруссией Д. Мы умеем играть и на выезде»

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов ПСВ и «Боруссия» Д сыграли вничью

Векич показала Соболенко, откуда на беларусь готовилось нападение
Теннис | 20.02.2024, 13:11
Векич показала Соболенко, откуда на беларусь готовилось нападение
Векич показала Соболенко, откуда на беларусь готовилось нападение
Лунин может получить сенсационного тренера. Он недавно выигрывал ЗМ
Футбол | 20.02.2024, 12:54
Лунин может получить сенсационного тренера. Он недавно выигрывал ЗМ
Лунин может получить сенсационного тренера. Он недавно выигрывал ЗМ
Оценено состояние богатейшего футболиста. Разница с Роналду поражает
Футбол | 21.02.2024, 00:49
Оценено состояние богатейшего футболиста. Разница с Роналду поражает
Оценено состояние богатейшего футболиста. Разница с Роналду поражает
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Самый быстрый гол в истории? В Англии игрок забил на 2-й секунде
ВИДЕО. Самый быстрый гол в истории? В Англии игрок забил на 2-й секунде
20.02.2024, 10:01 1
Футбол
ВИДЕО. Цыганков с передачи Довбика почти забил супергол в ворота Атлетика
ВИДЕО. Цыганков с передачи Довбика почти забил супергол в ворота Атлетика
19.02.2024, 22:50 1
Футбол
Marca: Мбаппе подписал 5-летний контракт с мадридским Реалом
Marca: Мбаппе подписал 5-летний контракт с мадридским Реалом
19.02.2024, 10:40 15
Футбол
Дочь Суркиса и девушка игрока Динамо раскритиковала ночную жизнь в Киеве
Дочь Суркиса и девушка игрока Динамо раскритиковала ночную жизнь в Киеве
19.02.2024, 18:16 9
Футбол
Усику предсказано завершение карьеры. Оглашена дата, названа причина
Усику предсказано завершение карьеры. Оглашена дата, названа причина
20.02.2024, 19:59 6
Бокс
ВИДЕО. Цыганков забил курьезный гол в ворота Атлетика
ВИДЕО. Цыганков забил курьезный гол в ворота Атлетика
19.02.2024, 23:18 4
Футбол
«Не нужно даже вспоминать». Федецкий призвал забыть экс-игрока сборной
«Не нужно даже вспоминать». Федецкий призвал забыть экс-игрока сборной
19.02.2024, 15:50 2
Футбол
«Руку им не пожму». Стаховский высказался по поводу украинских боксеров
«Руку им не пожму». Стаховский высказался по поводу украинских боксеров
20.02.2024, 17:16 10
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем