Вход на матч женских сборных Украины и Болгарии будет свободным
Сине-желтая команда проведет два стыковых матча Лиги наций
23 и 27 февраля женская сборная Украины проведет стыковые поединки с Болгарией за право играть в дивизионе В Лиги наций.
Игра Болгария – Украина состоится 23 февраля в болгарском городке Кырджали на центральном стадионе «Арда-Арена». Время начала встречи – 16:00 по Киеву.
Ответный матч Украина – Болгария будет сыгран 27 февраля. Номинально домашнюю игру сине-желтые проведут на стадионе Мардан в городе Анталья (Турция). Начало этого поединка – в 15:00 по Киеву.
Вход на эту ответную игру в Турции будет свободным.
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