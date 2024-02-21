Вход на матч женских сборных Украины и Болгарии будет свободным

23 и 27 февраля женская сборная Украины проведет стыковые поединки с Болгарией за право играть в дивизионе В Лиги наций.

Игра Болгария – Украина состоится 23 февраля в болгарском городке Кырджали на центральном стадионе «Арда-Арена». Время начала встречи – 16:00 по Киеву.

Ответный матч Украина – Болгария будет сыгран 27 февраля. Номинально домашнюю игру сине-желтые проведут на стадионе Мардан в городе Анталья (Турция). Начало этого поединка – в 15:00 по Киеву.

Вход на эту ответную игру в Турции будет свободным.