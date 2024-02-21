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Лига наций
21 февраля 2024, 02:43 | Обновлено 21 февраля 2024, 03:12
11
0

Вход на матч женских сборных Украины и Болгарии будет свободным

Сине-желтая команда проведет два стыковых матча Лиги наций

21 февраля 2024, 02:43 | Обновлено 21 февраля 2024, 03:12
11
0
Вход на матч женских сборных Украины и Болгарии будет свободным
УАФ

23 и 27 февраля женская сборная Украины проведет стыковые поединки с Болгарией за право играть в дивизионе В Лиги наций.

Игра Болгария – Украина состоится 23 февраля в болгарском городке Кырджали на центральном стадионе «Арда-Арена». Время начала встречи – 16:00 по Киеву.

Ответный матч Украина – Болгария будет сыгран 27 февраля. Номинально домашнюю игру сине-желтые проведут на стадионе Мардан в городе Анталья (Турция). Начало этого поединка – в 15:00 по Киеву.

Вход на эту ответную игру в Турции будет свободным.

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Источник Украинская ассоциация футбола
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