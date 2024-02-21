ПЯТЕНКО: «Постараемся нивелировать перевес Болгарии в игровой практике»
23 и 27 февраля женская сборная Украины проведет стыковые матчи Лиги наций
23 и 27 февраля женская сборная Украины проведет стыковые поединки с Болгарией за право играть в дивизионе В Лиги наций.
Главный тренер женской сборной Украины Владимир Пятенко рассказал о последних новостях из лагеря команды:
– Уже четвертый день находимся на сборе вблизи турецкого города Анталья, где мы можем тренироваться на поле с травяным газоном. Но в полном составе собрались только 19 февраля, потому что ожидали приезда Инны Глущенко и Екатерины Боклач. Они были заняты в своих клубах в чемпионате Франции.
– Похоже, у визави из Болгарии будет некоторое преимущество в игровой практике…
– Да. Поскольку в Украине вторая часть чемпионата начнется только в конце марта, то выступающие на родине болгарки успеют сыграть по одному официальному матчу, а легионерки – значительно больше.
У нас же, кроме Глущенко и Боклач, игровой практикой могут похвастаться Ольга Овдийчук, Яна Деркач и Любовь Шматко, выступающие в Турции. Постараемся нивелировать это преимущество болгарок в игровой практике с помощью совершенной физической подготовки.
– В состав спортивной делегации, отправившейся на поединки с Болгарией, включили всех сильнейших?
– К сожалению, из-за травм, полученных в контрольных матчах, мы не сможем рассчитывать на Яну Калинину, Надежду Кунину, Викторию Гирин. Их заменили Яна Малахова, Елизавета Молодюк и Анастасия Воронина.
– Что скажете о сборной Болгарии?
– Скелет этой сборной составляют легионерки, большинство из которых выступает в Швейцарии, Австрии, Румынии. Преимущественно болгарки действуют вторым номером, пытаясь длинными передачами найти выдвинутую на острие атаки Симону Петкову из швейцарского Арау. У нас была возможность подробно изучить игру болгарской команды, и теперь главное – проявить свои лучшие качества на футбольном поле.
– Как планируете добираться до места первого поединка?
– Сначала вылетим в Стамбул, откуда автобусом преодолеем 380 километров до болгарского города Кырджали. А 24 февраля по тому же маршруту вернемся в Анталью, где состоится ответный матч.
Первая игра Болгария – Украина состоится 23 февраля в болгарском городке Кырджали на центральном стадионе «Арда-Арена». Время начала встречи – 16:00 по Киеву.
Ответный матч Украина – Болгария будет сыгран 27 февраля. Номинально домашнюю игру сине-желтые проведут на стадионе Мардан в городе Анталья (Турция). Начало этого поединка – в 15:00 по Киеву.
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