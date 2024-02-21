Автор единственного гола назван лучшим игроком матча Интера и Атлетико
Марко Арнаутович получил приз MVP поединка 1/8 финала Лиги чемпионов
Вечером 20 февраля в Милане состоялся первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором встретились «Интер» и «Атлетико».
Игра завершилась минимальной победой «черно-синих» (1:0).
Автор единственного в поединке гола Марко Арнаутович признан лучшим игроком матча.
Группа технических наблюдателей УЕФА отметила: «Он вышел на замену у «Интер» во втором тайме, продемонстрировал хорошее движение между линиями, создал моменты и забил».
Однако самую высокую оценку от WhScored получил Николо Барелла, хавбек Интера (7.7), а игру Арнаутовича оценили в 7.0.
Марко Арнаутович назван лучшим игроком матча Интера и Атлетико
Оценки за матч Интер – Атлетико от WhoScored
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