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Лига чемпионов
21 февраля 2024, 03:23 | Обновлено 21 февраля 2024, 03:46
93
0

Автор единственного гола назван лучшим игроком матча Интера и Атлетико

Марко Арнаутович получил приз MVP поединка 1/8 финала Лиги чемпионов

21 февраля 2024, 03:23 | Обновлено 21 февраля 2024, 03:46
93
0
Автор единственного гола назван лучшим игроком матча Интера и Атлетико
Getty Images/Global Images Ukraine. Марко Арнаутович

Вечером 20 февраля в Милане состоялся первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором встретились «Интер» и «Атлетико».

Игра завершилась минимальной победой «черно-синих» (1:0).

Автор единственного в поединке гола Марко Арнаутович признан лучшим игроком матча.

Группа технических наблюдателей УЕФА отметила: «Он вышел на замену у «Интер» во втором тайме, продемонстрировал хорошее движение между линиями, создал моменты и забил».

Однако самую высокую оценку от WhScored получил Николо Барелла, хавбек Интера (7.7), а игру Арнаутовича оценили в 7.0.

Марко Арнаутович назван лучшим игроком матча Интера и Атлетико

Оценки за матч Интер – Атлетико от WhoScored

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Интер Милан Марко Арнаутович Атлетико Мадрид Лига чемпионов Интер - Атлетико лучший игрок оценки WhoScored Николо Барелла
Источник УЕФА
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