Кому поставили восьмерку? Назван лучший игрок матча между ПСВ и Боруссией Д

Вечером 20 февраля в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов ПСВ и «Боруссия» Д сыграли вничью (1:1).

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Первый матч прошел в нидерландском Эйндховене на стадионе «Филипс». Команды обменялись голами.

На 24-й минуте, отправив мяч точно в девятку, Дониелл Маллен забил в ЛЧ за Боруссию Д своей бывшей команде. За игру он получил от веб-портала WhoScored самую высокую оценку в матче (8.0).

А вот в УЕФА ценным призом MVP матча отметили Джои Вермана, хавбека ПСВ, которому WhoScored поставил только оценку 6.6.

Лига чемпионов. 1/8 финала

Первый матч, 20 февраля

ПСВ (Нидерланды) – Боруссия Д (Германия) – 1:1

Гол: Люк де Йонг, 56 (пен) – Мален, 24

Оценки за матч от WhoScored