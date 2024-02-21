Кому поставили восьмерку? Назван лучший игрок матча между ПСВ и Боруссией Д
В УЕФА ценным призом MVP матча отметили Джои Вермана, хавбека ПСВ
Вечером 20 февраля в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов ПСВ и «Боруссия» Д сыграли вничью (1:1).
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Первый матч прошел в нидерландском Эйндховене на стадионе «Филипс». Команды обменялись голами.
На 24-й минуте, отправив мяч точно в девятку, Дониелл Маллен забил в ЛЧ за Боруссию Д своей бывшей команде. За игру он получил от веб-портала WhoScored самую высокую оценку в матче (8.0).
А вот в УЕФА ценным призом MVP матча отметили Джои Вермана, хавбека ПСВ, которому WhoScored поставил только оценку 6.6.
Joey Veerman 🥇#UCL pic.twitter.com/Bxvt3q6vIR— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) February 20, 2024
Лига чемпионов. 1/8 финала
Первый матч, 20 февраля
ПСВ (Нидерланды) – Боруссия Д (Германия) – 1:1
Гол: Люк де Йонг, 56 (пен) – Мален, 24
Оценки за матч от WhoScored
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