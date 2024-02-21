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Лига чемпионов
21 февраля 2024, 01:23 | Обновлено 21 февраля 2024, 01:46
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0

Кому поставили восьмерку? Назван лучший игрок матча между ПСВ и Боруссией Д

В УЕФА ценным призом MVP матча отметили Джои Вермана, хавбека ПСВ

21 февраля 2024, 01:23 | Обновлено 21 февраля 2024, 01:46
31
0
Кому поставили восьмерку? Назван лучший игрок матча между ПСВ и Боруссией Д
Getty Images/Global Images Ukraine. Джои Верман

Вечером 20 февраля в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов ПСВ и «Боруссия» Д сыграли вничью (1:1).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Первый матч прошел в нидерландском Эйндховене на стадионе «Филипс». Команды обменялись голами.

На 24-й минуте, отправив мяч точно в девятку, Дониелл Маллен забил в ЛЧ за Боруссию Д своей бывшей команде. За игру он получил от веб-портала WhoScored самую высокую оценку в матче (8.0).

А вот в УЕФА ценным призом MVP матча отметили Джои Вермана, хавбека ПСВ, которому WhoScored поставил только оценку 6.6.

Лига чемпионов. 1/8 финала

Первый матч, 20 февраля

ПСВ (Нидерланды) – Боруссия Д (Германия) – 1:1

Гол: Люк де Йонг, 56 (пен) – Мален, 24

Оценки за матч от WhoScored

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Боруссия Дортмунд ПСВ Лига чемпионов Дониелл Мален ПСВ - Боруссия Д лучший игрок WhoScored оценки
Источник Sport.ua
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