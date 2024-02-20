Названо условие, при котором соперника Шахтера возглавит Зидан или Моуриньо

Сегодня соперник «Шахтера» по 1/16 финала Лиги Европы «Марсель» официально объявил об увольнении с поста главного тренера Дженнаро Гаттузо.

До конца сезона с провансальцами будет работать 70-летний Жан-Луи Гассет, а вот летом команда может получить топового главного тренера – Зинедина Зидана или Жозе Моуриньо.

Назначение француза или португальца в «Марсель», что правда, станет возможным только, если клуб будет продан инвесторам из Саудовской Аравии, о возможности чего сообщалось ранее.

По состоянию на текущий момент нынешнее руководство «Марселя» рассматривает возможность начала сотрудничества со следующего сезона с Кристофом Галтье.