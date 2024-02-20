Названо условие, при котором соперника Шахтера возглавит Зидан или Моуриньо
«Марсель» может получить топового главного тренера
Сегодня соперник «Шахтера» по 1/16 финала Лиги Европы «Марсель» официально объявил об увольнении с поста главного тренера Дженнаро Гаттузо.
До конца сезона с провансальцами будет работать 70-летний Жан-Луи Гассет, а вот летом команда может получить топового главного тренера – Зинедина Зидана или Жозе Моуриньо.
Назначение француза или португальца в «Марсель», что правда, станет возможным только, если клуб будет продан инвесторам из Саудовской Аравии, о возможности чего сообщалось ранее.
По состоянию на текущий момент нынешнее руководство «Марселя» рассматривает возможность начала сотрудничества со следующего сезона с Кристофом Галтье.
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