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Франция
20 февраля 2024, 22:16 |
1144
0

Названо условие, при котором соперника Шахтера возглавит Зидан или Моуриньо

«Марсель» может получить топового главного тренера

20 февраля 2024, 22:16 |
1144
0
Названо условие, при котором соперника Шахтера возглавит Зидан или Моуриньо
Getty Images/Global Images Ukraine. Зинедин Зидан

Сегодня соперник «Шахтера» по 1/16 финала Лиги Европы «Марсель» официально объявил об увольнении с поста главного тренера Дженнаро Гаттузо.

До конца сезона с провансальцами будет работать 70-летний Жан-Луи Гассет, а вот летом команда может получить топового главного тренера – Зинедина Зидана или Жозе Моуриньо.

Назначение француза или португальца в «Марсель», что правда, станет возможным только, если клуб будет продан инвесторам из Саудовской Аравии, о возможности чего сообщалось ранее.

По состоянию на текущий момент нынешнее руководство «Марселя» рассматривает возможность начала сотрудничества со следующего сезона с Кристофом Галтье.

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Источник Foot01.com
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