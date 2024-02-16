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  4. Марсель может быть продан инвесторам из Саудовской Аравии
Франция
16 февраля 2024, 21:59 |
214
1

Марсель может быть продан инвесторам из Саудовской Аравии

Нынешний владелец провансальцев не слишком доволен результатами команды

16 февраля 2024, 21:59 |
214
1
Марсель может быть продан инвесторам из Саудовской Аравии
Getty Images/Global Images Ukraine

Клуб французской Лиги 1 и соперник «Шахтера» по 1/16 финала Лиги Европы-2023/24 «Марсель» может сменить собственника.

В случае, если текущий сезон окажется провальным с точки зрения спортивных результатов, владелец «Марселя» американец Фрэнк Маккорт может рассмотреть возможности избавиться от актива, который приносит убытки.

Маккорт не хочет ежегодно терять десятки миллионов евро, и готов продать «Марсель», особенно если получит предложение в несколько сотен миллионов евро.

Интерес к покупке «Марселя» проявляют инвесторы из Саудовской Аравии, однако пока перспектива перехода клуба в их руки оценивается как процесс, который может занять несколько лет.

Не исключено, что вопрос о продаже «Марселя» саудитам может начать рассматриваться уже в конце текущего сезона.

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Источник Foot01.com
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Octopus
Есть ли хоть один клуб, в который пришли американцы и успешно развивают, а пол Европы уже скупили. Марсель очередная жертва.
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