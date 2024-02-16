Марсель может быть продан инвесторам из Саудовской Аравии

Клуб французской Лиги 1 и соперник «Шахтера» по 1/16 финала Лиги Европы-2023/24 «Марсель» может сменить собственника.

В случае, если текущий сезон окажется провальным с точки зрения спортивных результатов, владелец «Марселя» американец Фрэнк Маккорт может рассмотреть возможности избавиться от актива, который приносит убытки.

Маккорт не хочет ежегодно терять десятки миллионов евро, и готов продать «Марсель», особенно если получит предложение в несколько сотен миллионов евро.

Интерес к покупке «Марселя» проявляют инвесторы из Саудовской Аравии, однако пока перспектива перехода клуба в их руки оценивается как процесс, который может занять несколько лет.

Не исключено, что вопрос о продаже «Марселя» саудитам может начать рассматриваться уже в конце текущего сезона.