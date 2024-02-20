21 февраля женская сборная Украины передислоцируется из Турции в Болгарию

Как стало известно Sport.ua, завтра утром футболистки женской сборной Украины проведут тренировку в турецкой Анталье, а затем вылетят в Стамбул, откуда преодолеют на автобусе 380 километров до болгарского города Кирджали. Именно там 23 февраля пройдет первый стыковой матч между сборными Болгарии и Украины за сохранение «прописки» в Лиге наций.

По информации нашего источника в полном составе украинская сборная собралась только 19 февраля – последними прибыли Инна Глущенко и Екатерина Боклач, задействованные за свои клубы в календарных поединках чемпионата Франции.

Во время четырехдневного сбора, где подопечные Владимира Пятенко имели возможность тренироваться на травяном газоне, обошлось без травм, однако участие нескольких наших игроков в поединке в Кирджале – под вопросом.

24 февраля украинки по такому же маршруту вернутся в Анталью, где 27 февраля состоится ответный матч.