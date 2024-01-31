Определены место и время начала матча женской Лиги наций Украина – Болгария

Определены место и время начала поединка Украина – Болгария женской Лиги наций-2023/2024.

Ответный матч за сохранение прописки в лиге В состоится 27 февраля на стадионе «Мардан» в турецком городе Анталья. Начало поединка – в 15:00 по Киеву.

Первая игра между сборными состоится 23 февраля в болгарском городке Кирджали на центральном стадионе «Арда-Арена». Время начала встречи – 16:00 по Киеву.

Месяц назад исполняющий обязанности главного тренера женской сборной Украины Владимир Пятенко эксклюзивно для Sport.ua рассказал, что номинально домашний матч с болгарками будем играть в Турции.