Определены место и время начала матча женской Лиги наций Украина – Болгария
Ответный матч за сохранение прописки в лиге В состоится в Анталье
Определены место и время начала поединка Украина – Болгария женской Лиги наций-2023/2024.
Ответный матч за сохранение прописки в лиге В состоится 27 февраля на стадионе «Мардан» в турецком городе Анталья. Начало поединка – в 15:00 по Киеву.
Первая игра между сборными состоится 23 февраля в болгарском городке Кирджали на центральном стадионе «Арда-Арена». Время начала встречи – 16:00 по Киеву.
Месяц назад исполняющий обязанности главного тренера женской сборной Украины Владимир Пятенко эксклюзивно для Sport.ua рассказал, что номинально домашний матч с болгарками будем играть в Турции.
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