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Лига наций
01 января 2024, 19:40 | Обновлено 01 января 2024, 19:45
198
0

Стало известно, где женская сборная Украины будет принимать болгарок

Сборной Украины предстоит игра в Лиге наций

01 января 2024, 19:40 | Обновлено 01 января 2024, 19:45
198
0
Стало известно, где женская сборная Украины будет принимать болгарок
УАФ. Владимир Пятенко

23 и 27 февраля женская сборная Украины по футболу проведет стыковые поединки с болгарками за сохранение «прописки» в Лиге наций В.

Исполняющий обязанности главного тренера женской сборной Украины Владимир Пятенко эксклюзивно для Sport.ua рассказал о последних новостях из лагеря нашей главной команды:

- Собираемся в Киеве 15 февраля. На следующий день планируем отправиться в турецкую Анталию, где проведем короткий сбор. Если не повезет со спаррингом, то ограничимся двухсторонней игрой. После того, как 23 февраля выясним отношения в городе Кырджали в первом поединке с болгарками, вернемся в Турцию, ведь ответный матч собираемся сыграть в этой стране.

Конечно беспокоит отсутствие игровой практики у моих подопечных, но радует, что успешно восстанавливаются после травм те футболистки, которых мы не смогли задействовать в последних официальных противостояниях.

Ранее Владимир Пятенко заявил, что у сборной в феврале могут быть проблемы.

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Лига наций по футболу среди женщин Владимир Пятенко инсайд женская сборная Украины по футболу
Источник Sport.ua
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