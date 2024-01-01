Стало известно, где женская сборная Украины будет принимать болгарок

23 и 27 февраля женская сборная Украины по футболу проведет стыковые поединки с болгарками за сохранение «прописки» в Лиге наций В.

Исполняющий обязанности главного тренера женской сборной Украины Владимир Пятенко эксклюзивно для Sport.ua рассказал о последних новостях из лагеря нашей главной команды:

- Собираемся в Киеве 15 февраля. На следующий день планируем отправиться в турецкую Анталию, где проведем короткий сбор. Если не повезет со спаррингом, то ограничимся двухсторонней игрой. После того, как 23 февраля выясним отношения в городе Кырджали в первом поединке с болгарками, вернемся в Турцию, ведь ответный матч собираемся сыграть в этой стране. Конечно беспокоит отсутствие игровой практики у моих подопечных, но радует, что успешно восстанавливаются после травм те футболистки, которых мы не смогли задействовать в последних официальных противостояниях.

Ранее Владимир Пятенко заявил, что у сборной в феврале могут быть проблемы.