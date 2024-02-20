Элина Свитолина – Ига Свёнтек. ​Смотреть онлайн. LIVE трансляция

21 февраля украинская теннисистка Элина Свитолина (№20 WTA) продолжит борьбу на турнире WTA 1000 в Дубае.

В третьем раунде украинка сразится с полькой Игой Свёнтек (№1 WTA). Встреча состоится 4-м запуском на центральном корте после матча Гофф – Плишкова. Ориентировочное время начала матча – не ранее 17:00 по Киеву.

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Это будет 3-я встреча теннисисток, счет равный.

Победительница поединка в следующем раунде сыграет с Анастасией Потаповой (№35 WTA) или Чжэн Циньвень (№7 WTA).

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