Элина Свитолина – Ига Свёнтек. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча третьего круга в Дубае
21 февраля украинская теннисистка Элина Свитолина (№20 WTA) продолжит борьбу на турнире WTA 1000 в Дубае.
В третьем раунде украинка сразится с полькой Игой Свёнтек (№1 WTA). Встреча состоится 4-м запуском на центральном корте после матча Гофф – Плишкова. Ориентировочное время начала матча – не ранее 17:00 по Киеву.
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Это будет 3-я встреча теннисисток, счет равный.
Победительница поединка в следующем раунде сыграет с Анастасией Потаповой (№35 WTA) или Чжэн Циньвень (№7 WTA).
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