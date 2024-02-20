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  4. Элина Свитолина – Ига Свёнтек. ​Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
20 февраля 2024, 21:22 |
639
0

Элина Свитолина – Ига Свёнтек. ​Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча третьего круга в Дубае

20 февраля 2024, 21:22 |
639
0
Элина Свитолина – Ига Свёнтек. ​Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

21 февраля украинская теннисистка Элина Свитолина (№20 WTA) продолжит борьбу на турнире WTA 1000 в Дубае.

В третьем раунде украинка сразится с полькой Игой Свёнтек (№1 WTA). Встреча состоится 4-м запуском на центральном корте после матча Гофф – Плишкова. Ориентировочное время начала матча – не ранее 17:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет 3-я встреча теннисисток, счет равный.

Победительница поединка в следующем раунде сыграет с Анастасией Потаповой (№35 WTA) или Чжэн Циньвень (№7 WTA).

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Источник Sport.ua
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KirTheKing
это будет уже седьмой матч подряд для святек.. стоп машина, сказал пушкин
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