Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Интер будет играть матч против Атлетико в траурных повязках
Лига чемпионов
20 февраля 2024, 21:12 | Обновлено 20 февраля 2024, 21:21
133
0

Интер будет играть матч против Атлетико в траурных повязках

Решено почтить память экс-футболиста миланского клуба Андреаса Бреме

20 февраля 2024, 21:12 | Обновлено 20 февраля 2024, 21:21
133
0
Интер будет играть матч против Атлетико в траурных повязках

Итальянская команда «Интер» будет играть в черных траурных повязках в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против мадридского «Атлетико».

Такое решение принято, чтобы почтить память экс-футболиста миланского клуба Андреаса Бреме, который скончался 20 февраля в возрасте 63 лет.

Андреас Бреме стал чемпионом мира 1990 со сборной Германии, забив в финале победный гол в ворота команды Аргентины.

Бреме в клубной карьере выступал за «Кайзерслаутерн», «Баварию», «Интер» и «Сарагосу», выигрывал чемпионы Германии (дважды) и Италии.

Матч между «Интером» и «Атлетико» пройдет 20 февраля в 22:00 по киевскому времени.

Стартовые составы на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов.

Интер: Зоммер, Дармиан, Павар, де Врей, Бастони, Димарко, Барелла, Чалханоглу, Мхитарян, Тюрам, Мартинес.

Атлетико: Облак, Молина, Хименес, Витсель, Эрмосо, Лино, Де Пауль, Коке, Сауль, Льоренте, Гризманн.

По теме:
Мартинес против Гризманна. Известны составы на матч ЛЧ Интер – Атлетико
Сыграет против Порту в ЛЧ? В Англии назвали статус Зинченко перед матчем
ПСВ – Боруссия Д. Стали известны стартовые составы на матч ЛЧ
Интер Милан Атлетико Мадрид Лига чемпионов Интер - Атлетико Андреас Бреме смерть
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

2 легионера Зари не приехали в Украину. Известна причина
Футбол | 20 февраля 2024, 19:37 0
2 легионера Зари не приехали в Украину. Известна причина
2 легионера Зари не приехали в Украину. Известна причина

Кристофер Нваезе и Алиун Ндур не успели получить рабочие визы

Трансферная зима 2023/2024 в Украине. Таблица переходов клубов УПЛ
Футбол | 20 февраля 2024, 09:09 3
Трансферная зима 2023/2024 в Украине. Таблица переходов клубов УПЛ
Трансферная зима 2023/2024 в Украине. Таблица переходов клубов УПЛ

Sport.ua следит за трансферной работой украинских клубов во время зимней паузы

Мичел оценил проигранный матч Жироны, в котором Цыганков забил гол
Футбол | 20.02.2024, 00:50
Мичел оценил проигранный матч Жироны, в котором Цыганков забил гол
Мичел оценил проигранный матч Жироны, в котором Цыганков забил гол
У кого 8.4? Известны оценки Довбика и Цыганкова за матч против Атлетика
Футбол | 20.02.2024, 00:42
У кого 8.4? Известны оценки Довбика и Цыганкова за матч против Атлетика
У кого 8.4? Известны оценки Довбика и Цыганкова за матч против Атлетика
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер будет проводить домашние матчи с болельщиками
Футбол | 20.02.2024, 15:19
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер будет проводить домашние матчи с болельщиками
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер будет проводить домашние матчи с болельщиками
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Цыганков с передачи Довбика почти забил супергол в ворота Атлетика
ВИДЕО. Цыганков с передачи Довбика почти забил супергол в ворота Атлетика
19.02.2024, 22:50 1
Футбол
Бразилия и Португалия устроили зарубу на ЧМ по пляжному футболу
Бразилия и Португалия устроили зарубу на ЧМ по пляжному футболу
19.02.2024, 07:15 8
Футбол
Анчелотти оценил матч против Райо Вальекано, в котором Лунин пропустил гол
Анчелотти оценил матч против Райо Вальекано, в котором Лунин пропустил гол
18.02.2024, 17:45
Футбол
Дочь Суркиса и девушка игрока Динамо раскритиковала ночную жизнь в Киеве
Дочь Суркиса и девушка игрока Динамо раскритиковала ночную жизнь в Киеве
19.02.2024, 18:16 8
Футбол
ВИДЕО. «Да вы зае....». Вацко чуть не сорвался, комментируя матч Бундеслиги
ВИДЕО. «Да вы зае....». Вацко чуть не сорвался, комментируя матч Бундеслиги
19.02.2024, 02:29 18
Футбол
ВИДЕО. Цыганков забил курьезный гол в ворота Атлетика
ВИДЕО. Цыганков забил курьезный гол в ворота Атлетика
19.02.2024, 23:18 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем