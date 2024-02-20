Интер будет играть матч против Атлетико в траурных повязках

Итальянская команда «Интер» будет играть в черных траурных повязках в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против мадридского «Атлетико».

Такое решение принято, чтобы почтить память экс-футболиста миланского клуба Андреаса Бреме, который скончался 20 февраля в возрасте 63 лет.

Андреас Бреме стал чемпионом мира 1990 со сборной Германии, забив в финале победный гол в ворота команды Аргентины.

Бреме в клубной карьере выступал за «Кайзерслаутерн», «Баварию», «Интер» и «Сарагосу», выигрывал чемпионы Германии (дважды) и Италии.

Матч между «Интером» и «Атлетико» пройдет 20 февраля в 22:00 по киевскому времени.

Стартовые составы на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов.

Интер: Зоммер, Дармиан, Павар, де Врей, Бастони, Димарко, Барелла, Чалханоглу, Мхитарян, Тюрам, Мартинес.

Атлетико: Облак, Молина, Хименес, Витсель, Эрмосо, Лино, Де Пауль, Коке, Сауль, Льоренте, Гризманн.