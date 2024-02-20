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  4. Сыграет против Порту в ЛЧ? В Англии назвали статус Зинченко перед матчем
Лига чемпионов
20 февраля 2024, 20:57 |
421
0

Сыграет против Порту в ЛЧ? В Англии назвали статус Зинченко перед матчем

Украинец пропустил последнюю тренировку «канониров»

20 февраля 2024, 20:57 |
421
0
Сыграет против Порту в ЛЧ? В Англии назвали статус Зинченко перед матчем
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

В среду, 21 февраля, состоится первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором встретятся «Порту» и «Арсенал». Игра пройдет на стадионе «Эштадиу ду Драгау» в Порту.

По информации английского издания Standard, защитник «Арсенала» Александр Зинченко не сможет принять участие в этом поединке. Украинец пропустил последнюю тренировку перед матчем с «Порту».

В этом сезоне Александр провел 27 матчей, забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи. Зинченко получил травму икроножной мышцы в недавнем матче «канониров» против «Ливерпуля».

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Арсенал Лондон Александр Зинченко Лига чемпионов Порту травма
Источник Evening Standard
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