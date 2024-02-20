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20 февраля 2024, 19:24 | Обновлено 20 февраля 2024, 19:56
1129
0

Бывший форвард Динамо стал игроком Оболони

Максим Зоренко стал «пивоваром»

20 февраля 2024, 19:24 | Обновлено 20 февраля 2024, 19:56
1129
0
Бывший форвард Динамо стал игроком Оболони
ФК Динамо. Максим Зоренко

Экс-форвард «Динамо» 19-летний Максим Зоренко стал игроком «Оболони». Детали сотрудничества пока остаются неизвестными.

Зоренко является воспитанником Академии «Динамо». В прошлом сезоне был нападающим команды U-19. Летом перешел в «Полесье», с которым подписал контракт на два года. Но в Житомире прижиться не смог: на уровне юношеской команды имел мало игровой практики.

В «Оболони» Зоренко будет получать игровую практику на уровне юношеского чемпионата и получит свой шанс закрепиться в первой команде. В составе «пивоваров» бывший динамовец будет играть под 44 номером.

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Оболонь Киев инсайд
Источник Sport.ua
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