Бывший форвард Динамо стал игроком Оболони
Максим Зоренко стал «пивоваром»
Экс-форвард «Динамо» 19-летний Максим Зоренко стал игроком «Оболони». Детали сотрудничества пока остаются неизвестными.
Зоренко является воспитанником Академии «Динамо». В прошлом сезоне был нападающим команды U-19. Летом перешел в «Полесье», с которым подписал контракт на два года. Но в Житомире прижиться не смог: на уровне юношеской команды имел мало игровой практики.
В «Оболони» Зоренко будет получать игровую практику на уровне юношеского чемпионата и получит свой шанс закрепиться в первой команде. В составе «пивоваров» бывший динамовец будет играть под 44 номером.
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