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  4. Ига СВЁНТЕК: «Я многому научилась в матче со Свитолиной на Уимблдоне »
WTA
20 февраля 2024, 19:57 |
742
0

Ига СВЁНТЕК: «Я многому научилась в матче со Свитолиной на Уимблдоне »

Первая ракетка мира – о предстоящем поединке с украинкой

20 февраля 2024, 19:57 |
742
0
Ига СВЁНТЕК: «Я многому научилась в матче со Свитолиной на Уимблдоне »
Getty Images/Global Images Ukraine. Ига Свёнтек

Первая ракетка мира Ига Свёнтек прокомментировала предстоящую встречу с с украинкой Элиной Свитолиной в третьем раунде турнира WTA 1000 в Дубае.

«Конечно, мы очень уважаем друг друга. Мы вместе проводили мероприятие для Украины. Мы довольно хорошо знаем друг друга.

На Уимблдоне мы провели тяжелый матч, но я многому научилась. Я просто постараюсь извлечь урок и играть немного лучше», – сказал Свёнтек.

Свитолина и Свёнтек ранее сыграли два матча, счет равный. В 1/4 финала на Уимблдоне-2023 выиграла украинка.

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Ига Свёнтек Элина Свитолина WTA Дубай
Источник Twitter
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