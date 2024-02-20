WTA20 февраля 2024, 19:57 |
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Ига СВЁНТЕК: «Я многому научилась в матче со Свитолиной на Уимблдоне »
Первая ракетка мира – о предстоящем поединке с украинкой
20 февраля 2024, 19:57 |
742
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Первая ракетка мира Ига Свёнтек прокомментировала предстоящую встречу с с украинкой Элиной Свитолиной в третьем раунде турнира WTA 1000 в Дубае.
«Конечно, мы очень уважаем друг друга. Мы вместе проводили мероприятие для Украины. Мы довольно хорошо знаем друг друга.
На Уимблдоне мы провели тяжелый матч, но я многому научилась. Я просто постараюсь извлечь урок и играть немного лучше», – сказал Свёнтек.
Свитолина и Свёнтек ранее сыграли два матча, счет равный. В 1/4 финала на Уимблдоне-2023 выиграла украинка.
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