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  4. Клуб УПЛ хотят приобрести иностранные инвесторы. Что может помешать?
Украина. Премьер лига
20 февраля 2024, 20:24 |
1617
1

Клуб УПЛ хотят приобрести иностранные инвесторы. Что может помешать?

«Черноморцем» заинтересовались инвесторы из США

20 февраля 2024, 20:24 |
1617
1
Клуб УПЛ хотят приобрести иностранные инвесторы. Что может помешать?
ФК Чорноморець Одеса

Украинский футбольный клуб «Черноморец» заинтересовал иностранных американских инвесторов.

Журналист Игорь Цыганык сообщил, что иностранные инвесторы (выходцы из СССР, ведущие бизнес в США) владеют частью прав на стадион «Черноморца» с одноименным названием и хотят приобрести также клуб. Однако нынешние владельцы одесситов выставляют слишком большую цену, что не удовлетворяет потенциальных инвесторов.

Отмечается, что эти иностранные инвесторы являются владельцами женской одесской команды «Систерс», поэтому футбольная составляющая у них есть.

Ранее стало известно, что капитан «Черноморца» перейдет в состав ЛНЗ.

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Игорь Цыганык Украинская Премьер-лига Черноморец Одесса чемпионат Украины по футболу покупка
Источник Циганик LIVE
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stalevar1250
Шо, опять!? 😂 😂 
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