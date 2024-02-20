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Украина. Премьер лига
20 февраля 2024, 12:11 | Обновлено 20 февраля 2024, 12:39
1392
0

Капитан Черноморца перейдет в состав ЛНЗ

Илья Путря будет играть в команде Дулуба

20 февраля 2024, 12:11 | Обновлено 20 февраля 2024, 12:39
1392
0
Капитан Черноморца перейдет в состав ЛНЗ
ФК Черноморец

По информации журналиста Виктора Вацко, капитан «Черноморца» Илья Путря после завершения нынешнего сезона перейдет в состав ЛНЗ.

Контракт 25-летнего игрока с одесским клубом завершается летом 2024 года, что позволило Путре согласовать с ЛНЗ предварительный договор.

В нынешнем сезоне Илья, который может сыграть на обоих флангах обороны и в центре защиты, провел 18 матчей, забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу.

Скорее всего, «Черноморец» летом потеряет и Максима Брагару, который перейдет в «Динамо».

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Илья Путря Черноморец Одесса ЛНЗ Черкассы трансферы трансферы УПЛ
Источник Вацко Live
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