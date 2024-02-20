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Испания
20 февраля 2024, 19:40 | Обновлено 20 февраля 2024, 19:41
2552
0

Как дела у Жироны? Ла Лига опубликовала обновленные потолки зарплат

Самые большие потери снова у «Барселоны»

20 февраля 2024, 19:40 | Обновлено 20 февраля 2024, 19:41
2552
0
Как дела у Жироны? Ла Лига опубликовала обновленные потолки зарплат
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик (слева)

Ла Лига опубликовала обновленные потолки зарплат каждой команды в этом сезоне.

После зимнего трансферного окна у «Барселоны» самые большие потери (-€65,87 млн) по сравнению с другими командами Ла Лиги.

У «Реала Сосьедад» самый большой прирост (+€20,19 млн) к лимиту зарплат по сравнению с другими командами чемпионата Испании.

У «Жироны» Артема Довбика и Виктора Цыганкова лимит стал немного больше – 52,17 миллиона евро (ранее был 51,98), а у «Валенсии» Романа Яремчука не изменился – €85,53 миллиона.

Самый высокий лимит – у «Реала»: 727,45 миллиона евро (остался без изменений).

Данный лимит расходов на команду обозначает максимальную сумму, которую каждый клуб может потратить в течение сезона 2023/24, включая расходы на первую команду в отношении игроков, тренерского штаба и расходы на молодежную команду и другие подразделения.

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Барселона Жирона Атлетико Мадрид чемпионат Испании по футболу Валенсия Реал Мадрид зарплаты Ла Лига
Источник LaLiga
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