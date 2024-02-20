Как дела у Жироны? Ла Лига опубликовала обновленные потолки зарплат
Самые большие потери снова у «Барселоны»
Ла Лига опубликовала обновленные потолки зарплат каждой команды в этом сезоне.
После зимнего трансферного окна у «Барселоны» самые большие потери (-€65,87 млн) по сравнению с другими командами Ла Лиги.
У «Реала Сосьедад» самый большой прирост (+€20,19 млн) к лимиту зарплат по сравнению с другими командами чемпионата Испании.
У «Жироны» Артема Довбика и Виктора Цыганкова лимит стал немного больше – 52,17 миллиона евро (ранее был 51,98), а у «Валенсии» Романа Яремчука не изменился – €85,53 миллиона.
Самый высокий лимит – у «Реала»: 727,45 миллиона евро (остался без изменений).
Данный лимит расходов на команду обозначает максимальную сумму, которую каждый клуб может потратить в течение сезона 2023/24, включая расходы на первую команду в отношении игроков, тренерского штаба и расходы на молодежную команду и другие подразделения.
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