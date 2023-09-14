Ла Лига опубликовала потолки зарплат для клубов на нынешний сезон

Ла Лига на своем официальном сайте опубликовала лимиты зарплат для клубов на сезон 2023/2024. Испанские клубы не имеют права тратить на своих игроков первой и молодежной команд, а также на тренерский штаб и физиотерапевтов.

Самый высокий лимит – у «Реала»: 727,45 миллиона евро. Это на 44 миллиона больше, чем за предыдущий период с февраля текущего года. На втором месте «Атлетико» Мадрид с лимитом в 296,36 миллиона евро, что на 19,46 млн меньше, чем в предыдущем периоде.

Колоссальное падение потолка зарплат у «Барселоны»: теперь каталонцы не имеют права тратить больше 270,03 миллиона. Это на 378,79 миллиона меньше, чем за предыдущий период.

У «Жироны» Артема Довбика и Виктора Цыганкова лимит составлять 51,98 миллиона евро, а у «Валенсии» Романа Яремчука – 85,53 миллиона.