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Испания
14 сентября 2023, 20:46 |
794
1

Ла Лига опубликовала потолки зарплат для клубов на нынешний сезон

У «Барселоны» колоссальное падение максимально доступной суммы

14 сентября 2023, 20:46 |
794
1
Ла Лига опубликовала потолки зарплат для клубов на нынешний сезон
Getty Images/Global Images Ukraine

Ла Лига на своем официальном сайте опубликовала лимиты зарплат для клубов на сезон 2023/2024. Испанские клубы не имеют права тратить на своих игроков первой и молодежной команд, а также на тренерский штаб и физиотерапевтов.

Самый высокий лимит – у «Реала»: 727,45 миллиона евро. Это на 44 миллиона больше, чем за предыдущий период с февраля текущего года. На втором месте «Атлетико» Мадрид с лимитом в 296,36 миллиона евро, что на 19,46 млн меньше, чем в предыдущем периоде.

Колоссальное падение потолка зарплат у «Барселоны»: теперь каталонцы не имеют права тратить больше 270,03 миллиона. Это на 378,79 миллиона меньше, чем за предыдущий период.

У «Жироны» Артема Довбика и Виктора Цыганкова лимит составлять 51,98 миллиона евро, а у «Валенсии» Романа Яремчука – 85,53 миллиона.

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Ла Лига Реал Мадрид Барселона Валенсия Жирона Атлетико Мадрид
Источник LaLiga
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GloryUkraine
З такими стелями і дійсно, що незабаром арабські ліги будуть найсильнішими в світі.
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