Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Защитник Шахтера может стать одноклубником Яремчука в Валенсии
Испания
20 февраля 2024, 19:36 |
547
0

Защитник Шахтера может стать одноклубником Яремчука в Валенсии

Винисиус Тобиас может пополнить состав «летучих мышей»

20 февраля 2024, 19:36 |
547
0
Защитник Шахтера может стать одноклубником Яремчука в Валенсии
Getty Images/Global Images Ukraine. Винисиус Тобиас

Защитник мадридского «Реала» Винисиус Тобиас, права на которого принадлежат донецкому «Шахтеру», может летом сменить команду.

Сообщается, что игроком заинтересовалась «Валенсия», за которую выступает нападающий сборной Украины Роман Яремчук. Агент Тобиаса уже провел разговор с руководством клуба о возможном переходе.

Вероятнее, что «Реал» выкупит Тобиаса у «Шахтера» и после этого футболист будет отдан в аренду.

Ранее сообщалось, что Винисиус Тобиас может быть включен в сделку по приобретению защитника «Байера» Джереми Фримпонга, что сократит расходы мадридцев на покупку нидерландского фулбека.

По теме:
Как дела у Жироны? Ла Лига опубликовала обновленные потолки зарплат
Стало известно, почему Реал не объявляет о трансфере Мбаппе из ПСЖ
Меньше, чем у Марсьяля. Стала известна зарплата Мбаппе в Реале
Винисиус Тобиас Реал Мадрид Валенсия Шахтер Донецк Роман Яремчук трансферы Ла Лиги трансферы трансферы УПЛ
Источник Madrid Universal
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Марсель получил нового тренера перед игрой с Шахтером
Футбол | 20 февраля 2024, 14:14 9
ОФИЦИАЛЬНО. Марсель получил нового тренера перед игрой с Шахтером
ОФИЦИАЛЬНО. Марсель получил нового тренера перед игрой с Шахтером

Французскую команду возглавил 70-летний Жан-Луи Гассет

«Играть против него страшно». Миколенко назвал сложнейшего соперника в АПЛ
Футбол | 19 февраля 2024, 19:58 0
«Играть против него страшно». Миколенко назвал сложнейшего соперника в АПЛ
«Играть против него страшно». Миколенко назвал сложнейшего соперника в АПЛ

Украинский защитник «Эвертона» выделил Мохамеда Салаха

ВИДЕО. Цыганков с передачи Довбика почти забил супергол в ворота Атлетика
Футбол | 19.02.2024, 22:50
ВИДЕО. Цыганков с передачи Довбика почти забил супергол в ворота Атлетика
ВИДЕО. Цыганков с передачи Довбика почти забил супергол в ворота Атлетика
Капитан Оболони раскритиковал судейство в УПЛ и вспомнил скандальный эпизод
Футбол | 20.02.2024, 19:15
Капитан Оболони раскритиковал судейство в УПЛ и вспомнил скандальный эпизод
Капитан Оболони раскритиковал судейство в УПЛ и вспомнил скандальный эпизод
Векич показала Соболенко, откуда на беларусь готовилось нападение
Теннис | 20.02.2024, 13:11
Векич показала Соболенко, откуда на беларусь готовилось нападение
Векич показала Соболенко, откуда на беларусь готовилось нападение
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Обнародован рейтинг самых влиятельных людей в боксе. На каком месте Усик?
Обнародован рейтинг самых влиятельных людей в боксе. На каком месте Усик?
19.02.2024, 17:08 2
Бокс
Анчелотти оценил матч против Райо Вальекано, в котором Лунин пропустил гол
Анчелотти оценил матч против Райо Вальекано, в котором Лунин пропустил гол
18.02.2024, 17:45
Футбол
ВИДЕО. Звездный игрок Баварии чуть не подрался с коучем после матча
ВИДЕО. Звездный игрок Баварии чуть не подрался с коучем после матча
18.02.2024, 23:20 10
Футбол
У кого 8.4? Известны оценки Довбика и Цыганкова за матч против Атлетика
У кого 8.4? Известны оценки Довбика и Цыганкова за матч против Атлетика
20.02.2024, 00:42
Футбол
ВИДЕО. Цыганков забил курьезный гол в ворота Атлетика
ВИДЕО. Цыганков забил курьезный гол в ворота Атлетика
19.02.2024, 23:18 4
Футбол
Мичел оценил проигранный матч Жироны, в котором Цыганков забил гол
Мичел оценил проигранный матч Жироны, в котором Цыганков забил гол
20.02.2024, 00:50 1
Футбол
Дочь Суркиса и девушка игрока Динамо раскритиковала ночную жизнь в Киеве
Дочь Суркиса и девушка игрока Динамо раскритиковала ночную жизнь в Киеве
19.02.2024, 18:16 8
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем