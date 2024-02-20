Защитник Шахтера может стать одноклубником Яремчука в Валенсии

Защитник мадридского «Реала» Винисиус Тобиас, права на которого принадлежат донецкому «Шахтеру», может летом сменить команду.

Сообщается, что игроком заинтересовалась «Валенсия», за которую выступает нападающий сборной Украины Роман Яремчук. Агент Тобиаса уже провел разговор с руководством клуба о возможном переходе.

Вероятнее, что «Реал» выкупит Тобиаса у «Шахтера» и после этого футболист будет отдан в аренду.

Ранее сообщалось, что Винисиус Тобиас может быть включен в сделку по приобретению защитника «Байера» Джереми Фримпонга, что сократит расходы мадридцев на покупку нидерландского фулбека.