Из Реала в Байер. Защитник Шахтера может продолжить карьеру в Бундеслиге
Винисиус Тобиас может сменить клуб
В мадридском «Реале» хотят выкупить арендованного у донецкого «Шахтера» бразильца Винисиуса Тобиаса.
По информации Elnacional, выкуп игрока не гарантирует его дальнейшего пребывания в «королевском клубе». Сообщается, что Винисиус Тобиас может быть включен в сделку по приобретению защитника «Байера» Джереми Фримпонг, что сократит расходы мадридцев на покупку нидерландского фулбека.
В нынешнем сезоне Винисиус Тобиас провел 14 игр за «Кастилью», в которых отличился 3 передачами. На прошлой неделе бразилец дебютировал за основную команду «Реала» в Кубке Испании.
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