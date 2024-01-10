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  4. Из Реала в Байер. Защитник Шахтера может продолжить карьеру в Бундеслиге
Германия
10 января 2024, 14:18 | Обновлено 10 января 2024, 14:21
804
1

Из Реала в Байер. Защитник Шахтера может продолжить карьеру в Бундеслиге

Винисиус Тобиас может сменить клуб

10 января 2024, 14:18 | Обновлено 10 января 2024, 14:21
804
1
Из Реала в Байер. Защитник Шахтера может продолжить карьеру в Бундеслиге
Getty Images/Global Images Ukraine. Винисиус Тобиас

В мадридском «Реале» хотят выкупить арендованного у донецкого «Шахтера» бразильца Винисиуса Тобиаса.

По информации Elnacional, выкуп игрока не гарантирует его дальнейшего пребывания в «королевском клубе». Сообщается, что Винисиус Тобиас может быть включен в сделку по приобретению защитника «Байера» Джереми Фримпонг, что сократит расходы мадридцев на покупку нидерландского фулбека.

В нынешнем сезоне Винисиус Тобиас провел 14 игр за «Кастилью», в которых отличился 3 передачами. На прошлой неделе бразилец дебютировал за основную команду «Реала» в Кубке Испании.

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Винисиус Тобиас Реал Мадрид Шахтер Донецк Байер трансферы УПЛ трансферы Бундеслиги трансферы Ла Лиги трансферы
Источник El Nacional
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Remark
А, цей відомий гравець ФК ШД, Ви про нього... 
Цікаво, він після підписання контракту хоч раз одягнув футболку ФК Шахтар?
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