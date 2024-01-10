Из Реала в Байер. Защитник Шахтера может продолжить карьеру в Бундеслиге

В мадридском «Реале» хотят выкупить арендованного у донецкого «Шахтера» бразильца Винисиуса Тобиаса.

По информации Elnacional, выкуп игрока не гарантирует его дальнейшего пребывания в «королевском клубе». Сообщается, что Винисиус Тобиас может быть включен в сделку по приобретению защитника «Байера» Джереми Фримпонг, что сократит расходы мадридцев на покупку нидерландского фулбека.

В нынешнем сезоне Винисиус Тобиас провел 14 игр за «Кастилью», в которых отличился 3 передачами. На прошлой неделе бразилец дебютировал за основную команду «Реала» в Кубке Испании.