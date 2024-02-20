Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Милевский сменил имидж. Экс-динамовец похвастался новым образом
Испания
20 февраля 2024, 18:34 |
4393
4

ФОТО. Милевский сменил имидж. Экс-динамовец похвастался новым образом

Бывший нападающий сборной Украины сменил прическу

20 февраля 2024, 18:34 |
4393
4
ФОТО. Милевский сменил имидж. Экс-динамовец похвастался новым образом
Instagram. Артем Милевский

Бывший нападающий киевского «Динамо» и национальной сборной Украины по футболу 39-летний Артем Милевский сменил имидж.

Артем сменил прическу. Экс-динамовец в своих социальных сетях опубликовал соответствующую фотографию.

Артем Милевский, на счету которого 50 матчей и 8 голов за сборную Украины, завершил карьеру в сентябре 2021 года. Последним клубом в его карьере стал «Минай».

В составе «Динамо» нападающий по четыре раза выигрывал чемпионат и Кубок Украины, а также трижды становился обладателем Суперкубка страны. Дважды – в 2008 и 2009 годах – Милевский признавался футболистом года в Украине.

Ранее появилась информация, что Артем Милевский, который в сентябре 2023 был госпитализирован из-за проблем с алкоголем, потихоньку приходит в себя и закодировался от алкоголизма.

ФОТО. Милевский сменил имидж. Экс-динамовец похвастался новым образом

По теме:
ФОТО. На стиле. Мудрик посетил неделю моды в Лондоне
ФОТО. Лунин полакомился грузинским блюдом и обратился к шоумену
А что с возрастом? Европейский клуб выгнал игрока из-за аккаунта в Tinder
Артем Милевский lifestyle смена имиджа
Источник Sport.ua
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Цыганков с передачи Довбика почти забил супергол в ворота Атлетика
Футбол | 19 февраля 2024, 22:50 1
ВИДЕО. Цыганков с передачи Довбика почти забил супергол в ворота Атлетика
ВИДЕО. Цыганков с передачи Довбика почти забил супергол в ворота Атлетика

Удар украинского вингера отразил голкипер команды соперника

Польские фермеры перекрыли ж/д и высыпали украинское зерно из вагона
Война | 20 февраля 2024, 15:10 10
Польские фермеры перекрыли ж/д и высыпали украинское зерно из вагона
Польские фермеры перекрыли ж/д и высыпали украинское зерно из вагона

Менее чем через полчаса на место прибыла полиция

Векич показала Соболенко, откуда на беларусь готовилось нападение
Теннис | 20.02.2024, 13:11
Векич показала Соболенко, откуда на беларусь готовилось нападение
Векич показала Соболенко, откуда на беларусь готовилось нападение
«Играть против него страшно». Миколенко назвал сложнейшего соперника в АПЛ
Футбол | 19.02.2024, 19:58
«Играть против него страшно». Миколенко назвал сложнейшего соперника в АПЛ
«Играть против него страшно». Миколенко назвал сложнейшего соперника в АПЛ
2 легионера Зари не приехали в Украину. Известна причина
Футбол | 20.02.2024, 19:37
2 легионера Зари не приехали в Украину. Известна причина
2 легионера Зари не приехали в Украину. Известна причина
Комментарии 4
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
vruthiy-112
Молодець, гарно виглядає.!!! Вище ніс.!!! 
Ответить
+1
Kovalchuk
Красавчик
Ответить
+1
Lulinnha
Старий. Але це краще ніж в місячному запої ... 👍
Ответить
0
Muskrat2
Там вже нема чого зачесувати. 
Ответить
-3
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
У Ангелины были шансы. Свитолина обыграла Калинину на супертурнире в ОАЭ
У Ангелины были шансы. Свитолина обыграла Калинину на супертурнире в ОАЭ
19.02.2024, 18:50 23
Теннис
ВИДЕО. Цыганков забил курьезный гол в ворота Атлетика
ВИДЕО. Цыганков забил курьезный гол в ворота Атлетика
19.02.2024, 23:18 4
Футбол
Мичел оценил проигранный матч Жироны, в котором Цыганков забил гол
Мичел оценил проигранный матч Жироны, в котором Цыганков забил гол
20.02.2024, 00:50 1
Футбол
ВИДЕО. Звездный игрок Баварии чуть не подрался с коучем после матча
ВИДЕО. Звездный игрок Баварии чуть не подрался с коучем после матча
18.02.2024, 23:20 10
Футбол
Тренер Жироны назвал основную цель команды на остаток сезона
Тренер Жироны назвал основную цель команды на остаток сезона
19.02.2024, 07:12 1
Футбол
Готов конкурировать с Луниным? Легендарный вратарь хочет играть за Реал
Готов конкурировать с Луниным? Легендарный вратарь хочет играть за Реал
19.02.2024, 10:42 4
Футбол
Трубин вошел в историю Бенфики. Украинцу покорилось уникальное достижение
Трубин вошел в историю Бенфики. Украинцу покорилось уникальное достижение
19.02.2024, 07:48 23
Футбол
Дочь Суркиса и девушка игрока Динамо раскритиковала ночную жизнь в Киеве
Дочь Суркиса и девушка игрока Динамо раскритиковала ночную жизнь в Киеве
19.02.2024, 18:16 8
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем