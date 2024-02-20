Бывший нападающий киевского «Динамо» и национальной сборной Украины по футболу 39-летний Артем Милевский сменил имидж.

Артем сменил прическу. Экс-динамовец в своих социальных сетях опубликовал соответствующую фотографию.

Артем Милевский, на счету которого 50 матчей и 8 голов за сборную Украины, завершил карьеру в сентябре 2021 года. Последним клубом в его карьере стал «Минай».

В составе «Динамо» нападающий по четыре раза выигрывал чемпионат и Кубок Украины, а также трижды становился обладателем Суперкубка страны. Дважды – в 2008 и 2009 годах – Милевский признавался футболистом года в Украине.

Ранее появилась информация, что Артем Милевский, который в сентябре 2023 был госпитализирован из-за проблем с алкоголем, потихоньку приходит в себя и закодировался от алкоголизма.

ФОТО. Милевский сменил имидж. Экс-динамовец похвастался новым образом