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WTA
20 февраля 2024, 18:03 | Обновлено 20 февраля 2024, 18:19
794
0

Векич прокомментировала неожиданную победу над Соболенко

Донна призналась, что в Дубае больше загорала, чем тренировалась

20 февраля 2024, 18:03 | Обновлено 20 февраля 2024, 18:19
794
0
Векич прокомментировала неожиданную победу над Соболенко
Getty Images/Global Images Ukraine. Донна Векич

Хорватская теннисистка Донна Векич призналась, что не возлагала больших надежд перед стартом на турнире WTA 1000 в Дубае (ОАЭ), где она уже обыграла китаянку Ван Синьюй (6:2, 6:4) и вторую ракетку мира Арину Соболенко (6:7, 6:3, 6:0).

«Я сказала своему тренеру, что возьму эту неделю половину как отпуск. Могу сказать, что на пляже я провела больше времени, чем на корте. Может быть, это хороший способ двигаться дальше.

Боже, здесь такие быстрые условия. В первых двух раундах я сыграла с двумя силовыми игроками. Следующий матч я играю с Сораной Кырстей. Все становится только быстрее (смеется).

Не знаю. Условия здесь для меня тяжелые, но я справляюсь», – сказала Векич.

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WTA Дубай Донна Векич Арина Соболенко
Источник WTA Insider
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