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  4. ФОТО. 10-я ракетка мира перенесла операцию на запястье
WTA
20 февраля 2024, 17:53 |
475
1

ФОТО. 10-я ракетка мира перенесла операцию на запястье

Каролина Мухова прошла длинный этапа реабилитации, но все равно пришлось оперировать

20 февраля 2024, 17:53 |
475
1
ФОТО. 10-я ракетка мира перенесла операцию на запястье
Getty Images/Global Images Ukraine. Каролина Мухова

10-я ракетка мира Каролина Мухова сообщила, что перенесла операцию на запястье. Травма была получена на Открытом чемпионате США, где чешка в полуфинале проиграла будущей победительнице американке Коко Гофф. С тех пор Каролина на корт не выходила, не сыграв на Итоговом турнире и Открытом чемпионата Австралии.

«Улучшение запястья: завершено!

Реабилитационный вызов? Принято.

После травмы, полученной на US Open, и длительного этапа реабилитации выяснилось, что необходимо медицинское вмешательство. И вот я здесь, уставшая и грустная, но я знаю, что теперь все будет хорошо. Операция прошла успешно, и я сделаю все возможное, чтобы вскоре снова увидеть вас на корте», – написала Мухова в инстаграме.

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Каролина Мухова травма фото
Источник Instagram
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Elis
Одужуй, Мушка, чекаємо тебе на корті. 
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