ФОТО. 10-я ракетка мира перенесла операцию на запястье
Каролина Мухова прошла длинный этапа реабилитации, но все равно пришлось оперировать
10-я ракетка мира Каролина Мухова сообщила, что перенесла операцию на запястье. Травма была получена на Открытом чемпионате США, где чешка в полуфинале проиграла будущей победительнице американке Коко Гофф. С тех пор Каролина на корт не выходила, не сыграв на Итоговом турнире и Открытом чемпионата Австралии.
«Улучшение запястья: завершено!
Реабилитационный вызов? Принято.
После травмы, полученной на US Open, и длительного этапа реабилитации выяснилось, что необходимо медицинское вмешательство. И вот я здесь, уставшая и грустная, но я знаю, что теперь все будет хорошо. Операция прошла успешно, и я сделаю все возможное, чтобы вскоре снова увидеть вас на корте», – написала Мухова в инстаграме.
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