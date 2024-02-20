ФОТО. 10-я ракетка мира перенесла операцию на запястье

10-я ракетка мира Каролина Мухова сообщила, что перенесла операцию на запястье. Травма была получена на Открытом чемпионате США, где чешка в полуфинале проиграла будущей победительнице американке Коко Гофф. С тех пор Каролина на корт не выходила, не сыграв на Итоговом турнире и Открытом чемпионата Австралии.

«Улучшение запястья: завершено!

Реабилитационный вызов? Принято.

После травмы, полученной на US Open, и длительного этапа реабилитации выяснилось, что необходимо медицинское вмешательство. И вот я здесь, уставшая и грустная, но я знаю, что теперь все будет хорошо. Операция прошла успешно, и я сделаю все возможное, чтобы вскоре снова увидеть вас на корте», – написала Мухова в инстаграме.