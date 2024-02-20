ФОТО. Надежда Киченок сообщила о разводе с мужем
Украинская теннисистка была в браке менее трех лет
Украинская теннисистка Надежда Киченок рассталась с мужем.
«Следующая глава. Мы прошли вместе сквозь огонь и воду, но теперь наши пути расходятся. Я благодарна за все, что узнала и почувствовала во время нашей истории. Я желаю тебе только добра», – написала Надежда.
В 2021 году Надя вышла замуж за Анатолия Лашкула – сына теннисного функционера и мецената Сергея Лашкула.
Надежда Киченок – 55-я ракетка мира в паре, раньше входила в топ-30. На ее счету 9 парных титулов WTA и 24 титула ITF. За карьеру заработала $1,543,896 призовых.
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