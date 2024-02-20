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  4. ФОТО. Надежда Киченок сообщила о разводе с мужем
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20 февраля 2024, 17:36 |
2189
1

ФОТО. Надежда Киченок сообщила о разводе с мужем

Украинская теннисистка была в браке менее трех лет

20 февраля 2024, 17:36 |
2189
1
ФОТО. Надежда Киченок сообщила о разводе с мужем
instagram.com/nadiakichenok/

Украинская теннисистка Надежда Киченок рассталась с мужем.

«Следующая глава. Мы прошли вместе сквозь огонь и воду, но теперь наши пути расходятся. Я благодарна за все, что узнала и почувствовала во время нашей истории. Я желаю тебе только добра», – написала Надежда.

В 2021 году Надя вышла замуж за Анатолия Лашкула – сына теннисного функционера и мецената Сергея Лашкула.

Надежда Киченок – 55-я ракетка мира в паре, раньше входила в топ-30. На ее счету 9 парных титулов WTA и 24 титула ITF. За карьеру заработала $1,543,896 призовых.

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Надежда Киченок фото развод
Источник Sport.ua
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Ivan456
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