ФОТО. Надежда Киченок сообщила о разводе с мужем

Украинская теннисистка Надежда Киченок рассталась с мужем.

«Следующая глава. Мы прошли вместе сквозь огонь и воду, но теперь наши пути расходятся. Я благодарна за все, что узнала и почувствовала во время нашей истории. Я желаю тебе только добра», – написала Надежда.

В 2021 году Надя вышла замуж за Анатолия Лашкула – сына теннисного функционера и мецената Сергея Лашкула.

Надежда Киченок – 55-я ракетка мира в паре, раньше входила в топ-30. На ее счету 9 парных титулов WTA и 24 титула ITF. За карьеру заработала $1,543,896 призовых.