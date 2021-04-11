ФОТО. Надежда Киченок вышла замуж

28-летняя украинская теннисистка Надежда Киченок вышла замуж за бывшего украинского теннисиста Анатолия Лашкула, сына теннисного функционера и мецената Сергея Лашкула.
«07.04.2021. Новая глава», - подписала серию снимков Киченок.
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Источник — Sport.ua
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