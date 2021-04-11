ФОТО. Надежда Киченок вышла замуж

Украинка сыграла свадьбу

  • 11.04.2021 13:24
  • 1588 просмотров
  • 2 комментария
ФОТО. Надежда Киченок вышла замуж
© instagram.com/nadiakichenok/

28-летняя украинская теннисистка Надежда Киченок вышла замуж за бывшего украинского теннисиста Анатолия Лашкула, сына теннисного функционера и мецената Сергея Лашкула.

«07.04.2021. Новая глава», - подписала серию снимков Киченок.

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Источник — Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
    vladimir20211
      vladimir20211, 11.04.2021 13:42
    -1
    поки такі меценати будуть жирувати нічого доброго в краіні не буде.
    Ссылка
    Макс Руденко
    online
      Макс Руденко, 11.04.2021 13:37
    +3
    Щастя злагоди й добра вам в дім і діточок
    Ссылка
    Макс Руденко
    online
      Макс Руденко, 11.04.2021 13:37
    +3
    Щастя злагоди й добра вам в дім і діточок
    Ссылка
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