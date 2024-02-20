Названы главные сенсации в истории плей-офф ЛЧ. В списке гранд из Украины

Авторитетный английский портал Give Me Sport опубликовал рейтинг главных сенсаций в истории плей-офф Лиги чемпионов.

Первое место списка заняла победа кипрского клуба «АПОЭЛ» в противостоянии 1/8 финала главного еврокубка против французского «Лиона».

Далее разместились недавние сенсационные победы «Монако» против «Манчестер Сити» – 2 место, и «Ромы» против «Барселоны» – 3 место.

Четвертое место занял амстердамский «Аякс», который в розыгрыше 1/8 финала ЛЧ 2018/19 шокировал мадридский «Реал».

Пятое место в списке заняло киевское «Динамо», которое под руководством легендарного наставника Валерия Лобановского в четвертьфинале ЛЧ 1998/99 прошло «Реал» по итогам обоих матчей. Тогда киевляне в Мадриде сыграли вничью 1:1, а на домашнем поле сенсационно победили 2:0 благодаря дублю Андрея Шевченко.

Топ-8 сенсаций в истории Лиги чемпионов