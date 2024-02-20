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Лига чемпионов
20 февраля 2024, 17:58 | Обновлено 20 февраля 2024, 18:20
579
0

Названы главные сенсации в истории плей-офф ЛЧ. В списке гранд из Украины

Победа «Динамо» в противостоянии с «Реалом» заняла пятое место рейтинга

20 февраля 2024, 17:58 | Обновлено 20 февраля 2024, 18:20
579
0
Названы главные сенсации в истории плей-офф ЛЧ. В списке гранд из Украины
Getty Images/Global Images Ukraine. Реал - Динамо

Авторитетный английский портал Give Me Sport опубликовал рейтинг главных сенсаций в истории плей-офф Лиги чемпионов.

Первое место списка заняла победа кипрского клуба «АПОЭЛ» в противостоянии 1/8 финала главного еврокубка против французского «Лиона».

Далее разместились недавние сенсационные победы «Монако» против «Манчестер Сити» – 2 место, и «Ромы» против «Барселоны» – 3 место.

Четвертое место занял амстердамский «Аякс», который в розыгрыше 1/8 финала ЛЧ 2018/19 шокировал мадридский «Реал».

Пятое место в списке заняло киевское «Динамо», которое под руководством легендарного наставника Валерия Лобановского в четвертьфинале ЛЧ 1998/99 прошло «Реал» по итогам обоих матчей. Тогда киевляне в Мадриде сыграли вничью 1:1, а на домашнем поле сенсационно победили 2:0 благодаря дублю Андрея Шевченко.

Топ-8 сенсаций в истории Лиги чемпионов

  1. АПОЭЛ – Лион – 0:1, 1:0, пен. 4:3 (1/8, 2011/12);
  2. Монако – Манчестер Сити – 3:5, 3:1 (1/8, 2016/17);
  3. Рома – Барселона – 1:4, 3:0 (1/4, 2017/18);
  4. Аякс – Реал Мадрид – 1:2, 4:1 (1/8, 2018/19);
  5. Динамо – Реал Мадрид – 1:1, 2:0 (1/4, 1998/99);
  6. Шальке – Интер – 5:2, 2:1 (1/4, 2010/11);
  7. Вильярреал – Интер – 2:1, 1:0 (1/4, 2005/06);
  8. Порту – Манчестер Юнайтед – 2:1, 1:1 (1/8, 2003/04).
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Валерий Лобановский Динамо Киев Реал Мадрид рейтинг Лига чемпионов Андрей Шевченко АПОЭЛ Лион Манчестер Сити Рома Рим Монако Барселона Шальке Интер Милан Вильярреал Порту Манчестер Юнайтед
Источник Give me Sport
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