Кто первый? Составлен рейтинг лучших команд в истории Кубка УЕФА/ЛЕ

Известный ресурс FourFourTwo составил свою версию рейтинга лучших команд в истории Кубка УЕФА/Лиги Европы. На первое место поставили «Интер» образца сезона 1997/1998.

В том сезоне команда Луиджи Симони, за которую выступали бразилец Роналдо, Хавьер Дзанетти, Диего Симеоне и другие звезды, в финале Кубка УЕФА в Париже обыграли «Лацио» со счетом 3:0.

10 лучших команд в истории Кубка УЕФА/Лиги Европы по версии FourFourTwo:

1. «Интер»-1998.

2. «Атлетико»-2018.

3. «Парма»-1999.

4. «Порту»-2003.

5. «Валенсия»-2004.

6. «Ливерпуль»-2001.

7. «Атлетико»-2012.

8. «Севилья»-2016.

9. «Челси»-2013.

10. «Реал Мадрид»-1986.