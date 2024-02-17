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  4. Кто первый? Составлен рейтинг лучших команд в истории Кубка УЕФА/ЛЕ
Лига Европы
17 февраля 2024, 10:13 |
283
0

Кто первый? Составлен рейтинг лучших команд в истории Кубка УЕФА/ЛЕ

FourFourTwo поставил на первое место «Интер» 1998 года с Роналдо в атаке

17 февраля 2024, 10:13 |
283
0
Кто первый? Составлен рейтинг лучших команд в истории Кубка УЕФА/ЛЕ
Getty Images/Global Images Ukraine. Роналдо

Известный ресурс FourFourTwo составил свою версию рейтинга лучших команд в истории Кубка УЕФА/Лиги Европы. На первое место поставили «Интер» образца сезона 1997/1998.

В том сезоне команда Луиджи Симони, за которую выступали бразилец Роналдо, Хавьер Дзанетти, Диего Симеоне и другие звезды, в финале Кубка УЕФА в Париже обыграли «Лацио» со счетом 3:0.

10 лучших команд в истории Кубка УЕФА/Лиги Европы по версии FourFourTwo:

1. «Интер»-1998.

2. «Атлетико»-2018.

3. «Парма»-1999.

4. «Порту»-2003.

5. «Валенсия»-2004.

6. «Ливерпуль»-2001.

7. «Атлетико»-2012.

8. «Севилья»-2016.

9. «Челси»-2013.

10. «Реал Мадрид»-1986.

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FourFourTwo Интер Милан Роналдо Кубок УЕФА Лига Европы Атлетико Мадрид Парма
Источник FourFourTwo
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