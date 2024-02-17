Кто первый? Составлен рейтинг лучших команд в истории Кубка УЕФА/ЛЕ
FourFourTwo поставил на первое место «Интер» 1998 года с Роналдо в атаке
Известный ресурс FourFourTwo составил свою версию рейтинга лучших команд в истории Кубка УЕФА/Лиги Европы. На первое место поставили «Интер» образца сезона 1997/1998.
В том сезоне команда Луиджи Симони, за которую выступали бразилец Роналдо, Хавьер Дзанетти, Диего Симеоне и другие звезды, в финале Кубка УЕФА в Париже обыграли «Лацио» со счетом 3:0.
10 лучших команд в истории Кубка УЕФА/Лиги Европы по версии FourFourTwo:
1. «Интер»-1998.
2. «Атлетико»-2018.
3. «Парма»-1999.
4. «Порту»-2003.
5. «Валенсия»-2004.
6. «Ливерпуль»-2001.
7. «Атлетико»-2012.
8. «Севилья»-2016.
9. «Челси»-2013.
10. «Реал Мадрид»-1986.
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