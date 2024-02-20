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  4. Клаусулу уберут? Манчестер Сити хочет продлить контракт с Холандом
Англия
20 февраля 2024, 16:36 |
152
0

Клаусулу уберут? Манчестер Сити хочет продлить контракт с Холандом

Чемпионы Англии боятся потерять лидера атак

20 февраля 2024, 16:36 |
152
0
Клаусулу уберут? Манчестер Сити хочет продлить контракт с Холандом
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрлинг Холанд

«Манчестер Сити» планирует в ближайшее время начать переговоры по новому контракту с лидером атак команды Эрлингом Холандом.

Нынешний контракт 23-летнего норвежца действует до лета 2027 года. В соглашении Холанда прописана клаусула в размере 200 миллионов евро для английских клубов и 100 миллионов – для иностранных клубов.

«Манчестер Сити» опасается попыток «Реала» подписать Холанда, поэтому попытается убрать из нового соглашения сумму отступных или увеличить ее сумму.

В нынешнем сезоне на счету Холанда 21 гол и 6 ассистов в 27 матчах за «Манчестер Сити» во всех турнирах.

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Эрлинг Холанд Манчестер Сити продление контракта Реал Мадрид
Источник The Mirror
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