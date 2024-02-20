Клаусулу уберут? Манчестер Сити хочет продлить контракт с Холандом

«Манчестер Сити» планирует в ближайшее время начать переговоры по новому контракту с лидером атак команды Эрлингом Холандом.

Нынешний контракт 23-летнего норвежца действует до лета 2027 года. В соглашении Холанда прописана клаусула в размере 200 миллионов евро для английских клубов и 100 миллионов – для иностранных клубов.

«Манчестер Сити» опасается попыток «Реала» подписать Холанда, поэтому попытается убрать из нового соглашения сумму отступных или увеличить ее сумму.

В нынешнем сезоне на счету Холанда 21 гол и 6 ассистов в 27 матчах за «Манчестер Сити» во всех турнирах.