Клаусулу уберут? Манчестер Сити хочет продлить контракт с Холандом
Чемпионы Англии боятся потерять лидера атак
«Манчестер Сити» планирует в ближайшее время начать переговоры по новому контракту с лидером атак команды Эрлингом Холандом.
Нынешний контракт 23-летнего норвежца действует до лета 2027 года. В соглашении Холанда прописана клаусула в размере 200 миллионов евро для английских клубов и 100 миллионов – для иностранных клубов.
«Манчестер Сити» опасается попыток «Реала» подписать Холанда, поэтому попытается убрать из нового соглашения сумму отступных или увеличить ее сумму.
В нынешнем сезоне на счету Холанда 21 гол и 6 ассистов в 27 матчах за «Манчестер Сити» во всех турнирах.
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