Реал мечтает подписать Холанда в компанию к Мбаппе
У мадридского клуба большие амбиции
Несмотря на все более вероятный переход Килиана Мбаппе, «Реал» не отказался от планов подписать форварда «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда. Об этом сообщает журналист Франсиско Хосе Дельгадо.
Подписание Холанда – личное желание президента «Реала» Флорентино Переса. В случае, если мадридский клуб таки подпишет Мбаппе, то трансфер Холанда перенесется на лето 2025 года.
Вероятность трансфера повышает также возможный уход Жузепа Гвардиолы с поста главного тренера «Манчестер Сити». В контракте Холанда прописана клаусула, что также упростит задачу «Реалу».
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