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  4. Реал мечтает подписать Холанда в компанию к Мбаппе
Испания
16 февраля 2024, 20:55 |
735
11

Реал мечтает подписать Холанда в компанию к Мбаппе

У мадридского клуба большие амбиции

16 февраля 2024, 20:55 |
735
11
Реал мечтает подписать Холанда в компанию к Мбаппе
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрлинг Холанд

Несмотря на все более вероятный переход Килиана Мбаппе, «Реал» не отказался от планов подписать форварда «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда. Об этом сообщает журналист Франсиско Хосе Дельгадо.

Подписание Холанда – личное желание президента «Реала» Флорентино Переса. В случае, если мадридский клуб таки подпишет Мбаппе, то трансфер Холанда перенесется на лето 2025 года.

Вероятность трансфера повышает также возможный уход Жузепа Гвардиолы с поста главного тренера «Манчестер Сити». В контракте Холанда прописана клаусула, что также упростит задачу «Реалу».

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Эрлинг Холанд Реал Мадрид Манчестер Сити трансферы трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги Флорентино Перес Килиан Мбаппе
Источник Cadena Ser
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Комментарии 11
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vazazh
А жопа не склеится?
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+2
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PUMA
Реал мечтает подписать Холанда в компанию к Мбаппе
А что уже Мбаппе подписали ???
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+1
Умник
Бля та было ж уже такое.
2005/2006 сезон.
Зидан Фигу Роналдо Бекхэм Рауль Карлос Гути. И ше ?жопа в  в лч
Опять консервироввние звезд
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+1
Oleksandr Kelym
Ібонутий Перес хоче ВСІХ кращих скупити у РЕАЛ - а потім створити "суперлігу" і відбивати борги! Вони вже сьогодня в дупі по грошах (тому ж так вперто сунуть "суперлігу"!) Реал і Барса давно забили фейр-плей і надія тільки на СУПЕРЛІГУ !
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0
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Octopus
Реал не потянет по финансам подобное коллекционирование, он единственный клуб не-банкрот в Ла Лиге. По временам нулевых собирать звезд было безумие, а сейчас по ценам все на 10 умножилось
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0
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Gargantua
а он знает, что Мбаппе и Винисиус на одном фланге играют?
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Volodymyr Shevchenko
О, бля, новый Ромеро - а Салах шо, не?))) норкоманы блин
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0
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