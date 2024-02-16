Реал мечтает подписать Холанда в компанию к Мбаппе

Несмотря на все более вероятный переход Килиана Мбаппе, «Реал» не отказался от планов подписать форварда «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда. Об этом сообщает журналист Франсиско Хосе Дельгадо.

Подписание Холанда – личное желание президента «Реала» Флорентино Переса. В случае, если мадридский клуб таки подпишет Мбаппе, то трансфер Холанда перенесется на лето 2025 года.

Вероятность трансфера повышает также возможный уход Жузепа Гвардиолы с поста главного тренера «Манчестер Сити». В контракте Холанда прописана клаусула, что также упростит задачу «Реалу».