Илкай ГЮНДОГАН: «Флик – не только великий человек, но и великий тренер»
Хавбек «Барселоны» – о бывшем тренере сборной Германии
Полузащитник «Барселоны» Илкай Гюндоган и сборной Германии поделился своим мнением по поводу экс-тренера Бундестима Ханси Флика, который может заменить Хави в каталонском клубе:
«Это не моя сфера, но я могу сказать, что Ханси Флик – это не только великий человек, но и великий тренер. Он прибыл в сборную в очень сложной ситуации, но он всегда был честен, и я его очень уважал».
Ранее сообщалось о том, что Гюндоган – один из тех игроков «Барселоны», которые выступали против Хави. Флик возглавлял сборную Германии в 2021 – 2023 годах.
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