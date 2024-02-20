Илкай ГЮНДОГАН: «Флик – не только великий человек, но и великий тренер»

Полузащитник «Барселоны» Илкай Гюндоган и сборной Германии поделился своим мнением по поводу экс-тренера Бундестима Ханси Флика, который может заменить Хави в каталонском клубе:

«Это не моя сфера, но я могу сказать, что Ханси Флик – это не только великий человек, но и великий тренер. Он прибыл в сборную в очень сложной ситуации, но он всегда был честен, и я его очень уважал».

Ранее сообщалось о том, что Гюндоган – один из тех игроков «Барселоны», которые выступали против Хави. Флик возглавлял сборную Германии в 2021 – 2023 годах.