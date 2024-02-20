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  4. Илкай ГЮНДОГАН: «Флик – не только великий человек, но и великий тренер»
Испания
20 февраля 2024, 16:08 |
213
0

Илкай ГЮНДОГАН: «Флик – не только великий человек, но и великий тренер»

Хавбек «Барселоны» – о бывшем тренере сборной Германии

20 февраля 2024, 16:08 |
213
0
Илкай ГЮНДОГАН: «Флик – не только великий человек, но и великий тренер»
Getty Images/Global Images Ukraine. Илкай Гюндоган

Полузащитник «Барселоны» Илкай Гюндоган и сборной Германии поделился своим мнением по поводу экс-тренера Бундестима Ханси Флика, который может заменить Хави в каталонском клубе:

«Это не моя сфера, но я могу сказать, что Ханси Флик – это не только великий человек, но и великий тренер. Он прибыл в сборную в очень сложной ситуации, но он всегда был честен, и я его очень уважал».

Ранее сообщалось о том, что Гюндоган – один из тех игроков «Барселоны», которые выступали против Хави. Флик возглавлял сборную Германии в 2021 – 2023 годах.

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Илкай Гюндоган Барселона Ханс-Дитер Флик сборная Германии по футболу
Источник Фабрицио Романо
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