ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер будет проводить домашние матчи с болельщиками
Матчи смогут посещать примерно 500 человек
Донецкий «Шахтер» официально сообщил о том, что домашние матчи команды во второй части нынешнего сезона будут проходить со зрителями на трибунах. На «Арену Львов» будут допускаться примерно 500 зрителей.
Квоты будут распределяться следующим образом: 20% билетов будут бесплатными для военных, 20% - также бесплатными для техперсонала и участников соревнований. 40% билетов поступят в свободную продажу, еще 20% - это VIP-билеты.
Все вырученные средства от продажи билетов пойдут на ВСУ.
Первый домашний матч в весенней части сезона «Шахтер» проведет 3 марта против «Кривбасса».
Ранее сообщалось о том, что «Днепр-1» по-прежнему будет проводить домашние матчи без зрителей.
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