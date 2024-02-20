ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер будет проводить домашние матчи с болельщиками

Донецкий «Шахтер» официально сообщил о том, что домашние матчи команды во второй части нынешнего сезона будут проходить со зрителями на трибунах. На «Арену Львов» будут допускаться примерно 500 зрителей.

Квоты будут распределяться следующим образом: 20% билетов будут бесплатными для военных, 20% - также бесплатными для техперсонала и участников соревнований. 40% билетов поступят в свободную продажу, еще 20% - это VIP-билеты.

Все вырученные средства от продажи билетов пойдут на ВСУ.

Первый домашний матч в весенней части сезона «Шахтер» проведет 3 марта против «Кривбасса».

Ранее сообщалось о том, что «Днепр-1» по-прежнему будет проводить домашние матчи без зрителей.