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Украина. Премьер лига
20 февраля 2024, 15:19 |
1722
3

ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер будет проводить домашние матчи с болельщиками

Матчи смогут посещать примерно 500 человек

20 февраля 2024, 15:19 |
1722
3
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер будет проводить домашние матчи с болельщиками
Getty Images/Global Images Ukraine. Арена Львов

Донецкий «Шахтер» официально сообщил о том, что домашние матчи команды во второй части нынешнего сезона будут проходить со зрителями на трибунах. На «Арену Львов» будут допускаться примерно 500 зрителей.

Квоты будут распределяться следующим образом: 20% билетов будут бесплатными для военных, 20% - также бесплатными для техперсонала и участников соревнований. 40% билетов поступят в свободную продажу, еще 20% - это VIP-билеты.

Все вырученные средства от продажи билетов пойдут на ВСУ.

Первый домашний матч в весенней части сезона «Шахтер» проведет 3 марта против «Кривбасса».

Ранее сообщалось о том, что «Днепр-1» по-прежнему будет проводить домашние матчи без зрителей.

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Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига болельщики Арена Львов
Источник ФК Шахтер Донецк
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Комментарии 3
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mr.frog68
щедрі пожертви на ВСУ десь так з 300 вболівальників))а рудий з своіх особистих не хоче пару десятків мільонів дати?
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+2
Андрій Шевченко
Зноу алкашні будть платити, а ті навіть знати не будуть хть грає ?
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0
New Zealander
Головне щоб військові не відвідували матчі Шахтаря. Ато російські виродки можуть пустити ракету. Хоча русня може пустити ракету і сказати що там були військові але вони замаскувалися під вболівальників Шахтаря і не одягли військову форму. Тому я б не ризикнув приходити на трибуни зараз.
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-1
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