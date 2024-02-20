Партнер Миколенко по Эвертону пропустил матч АПЛ из-за показа моды

19 февраля «Эвертон» в рамках 25-го тура АПЛ сыграл дома вничью с «Кристал Пэлас» – 1:1.

Полузащитник «ирисок» Деле Алли, восстанавливающийся после травмы, решил проигнорировать поединок команды и отправился на модный показ в Лондоне вместе со своей девушкой Синди Кимберли.

К слову, там же были замечены футболисты «Арсенала» Букайо Сака и «Тоттенхэма» Сон Хын Мин, но они матчи за свои команды отыграли накануне и могли распоряжаться свободным временем на собственное усмотрение.

Отметим, что 27-летний Деле Алли прошлый сезон отыграл в аренде в «Бешикташе» (15 матчей и 3 гола в чемпионате и Кубке Турции), а с начала нынешнего не провел за «ирисок» ни одного поединка.