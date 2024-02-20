Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Партнер Миколенко по Эвертону пропустил матч АПЛ из-за показа моды
Англия
20 февраля 2024, 15:27 |
448
0

Партнер Миколенко по Эвертону пропустил матч АПЛ из-за показа моды

В нынешнем сезоне Деле Алли не провел за «ирисок» ни одного поединка

20 февраля 2024, 15:27 |
448
0
Партнер Миколенко по Эвертону пропустил матч АПЛ из-за показа моды
The Sun. Деле Алли с девушкой

19 февраля «Эвертон» в рамках 25-го тура АПЛ сыграл дома вничью с «Кристал Пэлас» – 1:1.

Полузащитник «ирисок» Деле Алли, восстанавливающийся после травмы, решил проигнорировать поединок команды и отправился на модный показ в Лондоне вместе со своей девушкой Синди Кимберли.

К слову, там же были замечены футболисты «Арсенала» Букайо Сака и «Тоттенхэма» Сон Хын Мин, но они матчи за свои команды отыграли накануне и могли распоряжаться свободным временем на собственное усмотрение.

Отметим, что 27-летний Деле Алли прошлый сезон отыграл в аренде в «Бешикташе» (15 матчей и 3 гола в чемпионате и Кубке Турции), а с начала нынешнего не провел за «ирисок» ни одного поединка.

По теме:
ВИДЕО. Очередной отказ. Азаренко снялась с матча против Рыбакиной в Дубае
Игрок Лутона: «Технически я был мертв 2 минуты и 40 секунд»
Звезда Ливерпуля рискует не сыграть против Мудрика и Ко. Что произошло?
Деле Алли Эвертон травма Букайо Сака Сон Хын Мин Английская Премьер-лига
Источник Goal.com
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

У Ангелины были шансы. Свитолина обыграла Калинину на супертурнире в ОАЭ
Теннис | 19 февраля 2024, 18:50 22
У Ангелины были шансы. Свитолина обыграла Калинину на супертурнире в ОАЭ
У Ангелины были шансы. Свитолина обыграла Калинину на супертурнире в ОАЭ

Украинское дерби на старте WTA 1000 в Дубае завершилось победой Элины в двух сетах

ОФИЦИАЛЬНО. Марсель получил нового тренера перед игрой с Шахтером
Футбол | 20 февраля 2024, 14:14 5
ОФИЦИАЛЬНО. Марсель получил нового тренера перед игрой с Шахтером
ОФИЦИАЛЬНО. Марсель получил нового тренера перед игрой с Шахтером

Команду возглавил Гассет

ВИДЕО. Цыганков с передачи Довбика почти забил супергол в ворота Атлетика
Футбол | 19.02.2024, 22:50
ВИДЕО. Цыганков с передачи Довбика почти забил супергол в ворота Атлетика
ВИДЕО. Цыганков с передачи Довбика почти забил супергол в ворота Атлетика
Олимпийская чемпионка по биатлону завершит карьеру в конце сезона
Биатлон | 19.02.2024, 17:35
Олимпийская чемпионка по биатлону завершит карьеру в конце сезона
Олимпийская чемпионка по биатлону завершит карьеру в конце сезона
Катерина Монзуль назначена главой судейского комитета УАФ
Футбол | 20.02.2024, 15:30
Катерина Монзуль назначена главой судейского комитета УАФ
Катерина Монзуль назначена главой судейского комитета УАФ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Не нужно даже вспоминать». Федецкий призвал забыть экс-игрока сборной
«Не нужно даже вспоминать». Федецкий призвал забыть экс-игрока сборной
19.02.2024, 15:50 2
Футбол
Анчелотти оценил матч против Райо Вальекано, в котором Лунин пропустил гол
Анчелотти оценил матч против Райо Вальекано, в котором Лунин пропустил гол
18.02.2024, 17:45
Футбол
«Играть против него страшно». Миколенко назвал сложнейшего соперника в АПЛ
«Играть против него страшно». Миколенко назвал сложнейшего соперника в АПЛ
19.02.2024, 19:58
Футбол
Трубин вошел в историю Бенфики. Украинцу покорилось уникальное достижение
Трубин вошел в историю Бенфики. Украинцу покорилось уникальное достижение
19.02.2024, 07:48 23
Футбол
У кого 8.4? Известны оценки Довбика и Цыганкова за матч против Атлетика
У кого 8.4? Известны оценки Довбика и Цыганкова за матч против Атлетика
20.02.2024, 00:42
Футбол
ВИДЕО. Звездный игрок Баварии чуть не подрался с коучем после матча
ВИДЕО. Звездный игрок Баварии чуть не подрался с коучем после матча
18.02.2024, 23:20 10
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем