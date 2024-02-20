Маркус ТЮРАМ: «Проблемы, которые создает Гризманн, можно решить»
Форвард «Интера» – о матче против «Атлетико» Мадрид
Форвард «Интера» Маркус Тюрам поделился ожиданиями от матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Атлетико» Мадрид (20 февраля, 22:00):
«Сегодня должен быть хороший матч. Мы полностью сосредоточены на себе. Должны сыграть на самом высоком уровне. Гризманн – невероятный игрок, но проблемы, которые он будет создавать, можно решить, если мы будем работать как одно целое.
Я многому научился с тех пор, как пришел в «Интер». Будем надеяться, что в этом сезоне нам удастся сохранить отличную форму. Лаутаро Мартинес – один из лучших нападающих в мире, играть с ним легко. Надеюсь на дальнейший прогресс».
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