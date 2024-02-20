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Лига чемпионов
20 февраля 2024, 14:59 |
139
0

Маркус ТЮРАМ: «Проблемы, которые создает Гризманн, можно решить»

Форвард «Интера» – о матче против «Атлетико» Мадрид

20 февраля 2024, 14:59 |
139
0
Маркус ТЮРАМ: «Проблемы, которые создает Гризманн, можно решить»
Getty Images/Global Images Ukraine. Маркус Тюрам

Форвард «Интера» Маркус Тюрам поделился ожиданиями от матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Атлетико» Мадрид (20 февраля, 22:00):

«Сегодня должен быть хороший матч. Мы полностью сосредоточены на себе. Должны сыграть на самом высоком уровне. Гризманн – невероятный игрок, но проблемы, которые он будет создавать, можно решить, если мы будем работать как одно целое.

Я многому научился с тех пор, как пришел в «Интер». Будем надеяться, что в этом сезоне нам удастся сохранить отличную форму. Лаутаро Мартинес – один из лучших нападающих в мире, играть с ним легко. Надеюсь на дальнейший прогресс».

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Маркус Тюрам Антуан Гризманн Интер Милан Атлетико Мадрид Лига чемпионов Интер - Атлетико
Источник УЕФА
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