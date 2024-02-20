КОКЕ: «Интер – великолепная команда. Будет тяжелый матч»

Капитан «Атлетико» Мадрид Коке поделился ожиданиями от первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Интера» (20 февраля, 22:00):

«Это замечательная команда. Они знают, как наступать, а и как обороняться. Будет тяжелый матч с интенсивной борьбой. Будем надеяться, что мы сможем победить.

Главное преимущество «Интера»? Работа, которую они делают как команда, кроме отдельных игроков. Они знают, за что играют в каждом матче, имеют хорошо подготовленный состав. Мы пытаемся понять, что у нас получится.

Бывают моменты, когда ты можешь играть хорошо, а бывают, когда приходится страдать и бороться. Уровень Лиги чемпионов растет, и мы должны его повышать. Мы надеемся быть на пике игры и выложиться на 100%, чтобы сделать этот матч красивым».