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  4. КОКЕ: «Интер – великолепная команда. Будет тяжелый матч»
Лига чемпионов
20 февраля 2024, 14:31 |
42
0

КОКЕ: «Интер – великолепная команда. Будет тяжелый матч»

Капитан «Атлетико» – о матче против «Интера»

20 февраля 2024, 14:31 |
42
0
КОКЕ: «Интер – великолепная команда. Будет тяжелый матч»
Getty Images/Global Images Ukraine. Коке

Капитан «Атлетико» Мадрид Коке поделился ожиданиями от первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Интера» (20 февраля, 22:00):

«Это замечательная команда. Они знают, как наступать, а и как обороняться. Будет тяжелый матч с интенсивной борьбой. Будем надеяться, что мы сможем победить.

Главное преимущество «Интера»? Работа, которую они делают как команда, кроме отдельных игроков. Они знают, за что играют в каждом матче, имеют хорошо подготовленный состав. Мы пытаемся понять, что у нас получится.

Бывают моменты, когда ты можешь играть хорошо, а бывают, когда приходится страдать и бороться. Уровень Лиги чемпионов растет, и мы должны его повышать. Мы надеемся быть на пике игры и выложиться на 100%, чтобы сделать этот матч красивым».

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Коке Атлетико Мадрид Интер Милан Интер - Атлетико Лига чемпионов
Источник Mundo Deportivo
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