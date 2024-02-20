Украина. Премьер лига20 февраля 2024, 14:35 |
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Источник: Рух усилится 20-летним бразильским вингером
Клайвер Габриэл подпишет контракт с львовянами
20 февраля 2024, 14:35 |
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Львовский «Рух» подпишет контракт с бразильским вингером «Ферровиарии» Клайвером Габриэлом, сообщает ТаТоТаке.
20-летний футболист в основном выступал на уровне U-20, проведя 70 матчей за свою команду и отметившись 8 забитыми мячами.
По информации источника, скауты «Руха» заметили Клайвера Габриэла, когда тот играл на молодежном турнире Copinha. В 5 поединках юный талант дважды отметился голами.
Ранее главный тренер львовского «Руха» Виталий Пономарев рассказал о кадровой политике клуба.
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