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  4. Источник: Рух усилится 20-летним бразильским вингером
Украина. Премьер лига
20 февраля 2024, 14:35 |
333
0

Источник: Рух усилится 20-летним бразильским вингером

Клайвер Габриэл подпишет контракт с львовянами

20 февраля 2024, 14:35 |
333
0
Источник: Рух усилится 20-летним бразильским вингером
Portalmorada. Клайвер Габриэл

Львовский «Рух» подпишет контракт с бразильским вингером «Ферровиарии» Клайвером Габриэлом, сообщает ТаТоТаке.

20-летний футболист в основном выступал на уровне U-20, проведя 70 матчей за свою команду и отметившись 8 забитыми мячами.

По информации источника, скауты «Руха» заметили Клайвера Габриэла, когда тот играл на молодежном турнире Copinha. В 5 поединках юный талант дважды отметился голами.

Ранее главный тренер львовского «Руха» Виталий Пономарев рассказал о кадровой политике клуба.

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Рух Львов Ферровиария трансферы трансферы УПЛ чемпионат Бразилии по футболу ТаТоТаке
Источник ТаТоТаке
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