Источник: Рух усилится 20-летним бразильским вингером

Львовский «Рух» подпишет контракт с бразильским вингером «Ферровиарии» Клайвером Габриэлом, сообщает ТаТоТаке.

20-летний футболист в основном выступал на уровне U-20, проведя 70 матчей за свою команду и отметившись 8 забитыми мячами.

По информации источника, скауты «Руха» заметили Клайвера Габриэла, когда тот играл на молодежном турнире Copinha. В 5 поединках юный талант дважды отметился голами.

Ранее главный тренер львовского «Руха» Виталий Пономарев рассказал о кадровой политике клуба.