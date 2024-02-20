Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Виталий ПОНОМАРЕВ: «Рух не будет брать кого попало»
Украина. Премьер лига
20 февраля 2024, 14:08 |
187
0

Виталий ПОНОМАРЕВ: «Рух не будет брать кого попало»

Тренер «Руха» – о кадровой политике клуба

20 февраля 2024, 14:08 |
187
0
Виталий ПОНОМАРЕВ: «Рух не будет брать кого попало»
ФК Рух. Виталий Пономарев

Главный тренер «Руха» Виталий Пономарев подвел итог зимнего сбора команды и рассказал о кадровой политике львовян:

«Мы довольны теми условиями, которые были на сборах. Все, что команда планировала – все выполнили. По мнению тренерского штаба «Рух» хорошо подготовлен ко второй части сезона. В то же время только официальные матчи покажут, насколько качественно мы прошли эти зимние сборы и подготовились.

Я благодарен руководству «Руха» за то, что нашли нам качественных соперников в Словении и мы провели хорошие спарринги с ними. Не факт, что в Турции можно было бы найти оппонентов, которые подходили бы нам для того, чтобы работать над своим игровым стилем и выполнить всю запланированную работу. В частности «Рух» сыграл со «Штурмом», который является одним из лидеров австрийского футбола и играет в еврокубках, и «Хартбергом», который в этом сезоне демонстрирует отличные результаты в австрийской Бундеслиге и претендует на выход в еврокубки. Также мы сыграли с сильными балканскими командами. У них замечательные футболисты с качественной школой и потом эти игроки переходят в европейские клубы и заявляют там о себе.

У клуба есть стратегия работать на долгосрочную перспективу. Сейчас мы поставили на нашу молодежь и, как показала первая часть сезона, не ошиблись. В обойме сейчас плюс-минус 16 человек, которые уже конкурируют за место в составе, но есть еще ряд игроков, которые могут проявить себя и также играть в основе «Руха».

Клуб подбирает игроков, которые подходят под нашу игровую модель и мы не хотим брать игроков, которые даже имеют опыт и хорошие отдельные качества, но не подходят под клубную философию. Результат получает команда, а не персоналии. Те футболисты, которые есть в моем распоряжении, вполне удовлетворяют меня и тренерский штаб.

Конечно, если мы найдем игрока, который будет отвечать всем необходимым критериям, то я только «за» то, чтобы подписать такого футболиста. Процесс селекции является непрерывным и клуб постоянно ищет возможность усилить наш состав, но «Рух» не будет брать кого попало».

По теме:
Источник: Рух усилится 20-летним бразильским вингером
Герман ПЕНЬКОВ: «Настрой на матч с Кривбассом будет максимальным»
Стала известна ситуация в клубе Первой лиги по задолженности по зарплате
Виталий Пономарев Рух Львов учебно-тренировочные сборы
Источник ФК Рух Львов
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Марсель уволил тренера перед ключевым матчем с Шахтером
Футбол | 20 февраля 2024, 13:13 1
ОФИЦИАЛЬНО. Марсель уволил тренера перед ключевым матчем с Шахтером
ОФИЦИАЛЬНО. Марсель уволил тренера перед ключевым матчем с Шахтером

Дженнаро Гаттузо покинул команду

Трансферная зима 2023/2024 в Украине. Таблица переходов клубов УПЛ
Футбол | 20 февраля 2024, 09:09 3
Трансферная зима 2023/2024 в Украине. Таблица переходов клубов УПЛ
Трансферная зима 2023/2024 в Украине. Таблица переходов клубов УПЛ

Sport.ua следит за трансферной работой украинских клубов во время зимней паузы

У Ангелины были шансы. Свитолина обыграла Калинину на супертурнире в ОАЭ
Теннис | 19.02.2024, 18:50
У Ангелины были шансы. Свитолина обыграла Калинину на супертурнире в ОАЭ
У Ангелины были шансы. Свитолина обыграла Калинину на супертурнире в ОАЭ
ВИДЕО. В Индии забили супергол. За всю атаку мяч ни разу не коснулся земли
Футбол | 20.02.2024, 09:11
ВИДЕО. В Индии забили супергол. За всю атаку мяч ни разу не коснулся земли
ВИДЕО. В Индии забили супергол. За всю атаку мяч ни разу не коснулся земли
У кого 8.4? Известны оценки Довбика и Цыганкова за матч против Атлетика
Футбол | 20.02.2024, 00:42
У кого 8.4? Известны оценки Довбика и Цыганкова за матч против Атлетика
У кого 8.4? Известны оценки Довбика и Цыганкова за матч против Атлетика
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Звездный игрок Баварии чуть не подрался с коучем после матча
ВИДЕО. Звездный игрок Баварии чуть не подрался с коучем после матча
18.02.2024, 23:20 10
Футбол
Серия пенальти в финале. Драматично завершился мужской ЧМ по водному поло
Серия пенальти в финале. Драматично завершился мужской ЧМ по водному поло
18.02.2024, 15:40 1
Водные виды
Готов конкурировать с Луниным? Легендарный вратарь хочет играть за Реал
Готов конкурировать с Луниным? Легендарный вратарь хочет играть за Реал
19.02.2024, 10:42 4
Футбол
Мичел оценил проигранный матч Жироны, в котором Цыганков забил гол
Мичел оценил проигранный матч Жироны, в котором Цыганков забил гол
20.02.2024, 00:50
Футбол
ВИДЕО. Цыганков с передачи Довбика почти забил супергол в ворота Атлетика
ВИДЕО. Цыганков с передачи Довбика почти забил супергол в ворота Атлетика
19.02.2024, 22:50 1
Футбол
ВИДЕО. «Да вы зае....». Вацко чуть не сорвался, комментируя матч Бундеслиги
ВИДЕО. «Да вы зае....». Вацко чуть не сорвался, комментируя матч Бундеслиги
19.02.2024, 02:29 17
Футбол
Бразилия и Португалия устроили зарубу на ЧМ по пляжному футболу
Бразилия и Португалия устроили зарубу на ЧМ по пляжному футболу
19.02.2024, 07:15 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем