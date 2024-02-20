Виталий ПОНОМАРЕВ: «Рух не будет брать кого попало»

Главный тренер «Руха» Виталий Пономарев подвел итог зимнего сбора команды и рассказал о кадровой политике львовян:

«Мы довольны теми условиями, которые были на сборах. Все, что команда планировала – все выполнили. По мнению тренерского штаба «Рух» хорошо подготовлен ко второй части сезона. В то же время только официальные матчи покажут, насколько качественно мы прошли эти зимние сборы и подготовились.

Я благодарен руководству «Руха» за то, что нашли нам качественных соперников в Словении и мы провели хорошие спарринги с ними. Не факт, что в Турции можно было бы найти оппонентов, которые подходили бы нам для того, чтобы работать над своим игровым стилем и выполнить всю запланированную работу. В частности «Рух» сыграл со «Штурмом», который является одним из лидеров австрийского футбола и играет в еврокубках, и «Хартбергом», который в этом сезоне демонстрирует отличные результаты в австрийской Бундеслиге и претендует на выход в еврокубки. Также мы сыграли с сильными балканскими командами. У них замечательные футболисты с качественной школой и потом эти игроки переходят в европейские клубы и заявляют там о себе.

У клуба есть стратегия работать на долгосрочную перспективу. Сейчас мы поставили на нашу молодежь и, как показала первая часть сезона, не ошиблись. В обойме сейчас плюс-минус 16 человек, которые уже конкурируют за место в составе, но есть еще ряд игроков, которые могут проявить себя и также играть в основе «Руха».

Клуб подбирает игроков, которые подходят под нашу игровую модель и мы не хотим брать игроков, которые даже имеют опыт и хорошие отдельные качества, но не подходят под клубную философию. Результат получает команда, а не персоналии. Те футболисты, которые есть в моем распоряжении, вполне удовлетворяют меня и тренерский штаб.

Конечно, если мы найдем игрока, который будет отвечать всем необходимым критериям, то я только «за» то, чтобы подписать такого футболиста. Процесс селекции является непрерывным и клуб постоянно ищет возможность усилить наш состав, но «Рух» не будет брать кого попало».