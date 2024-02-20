Не только Алонсо. В шорт-листе Баварии оказался еще один топ-тренер

Ряд неудачных результатов «Баварии» в последнее время заметно повысил вероятность отставки главного тренера команды Томаса Тухеля в конце сезона или даже раньше.

Руководство «Баварии» уже занимается поисками нового главного тренера. По информации Bild, в шорт-листе чемпионов Германии появилась еще одна кандидатура – это Антонио Конте. Сам итальянец мечтает поработать в «Баварии», именно этот вариант продолжения карьеры является для него приоритетным.

В конце января СМИ сообщали о том, что Конте уже согласовал контракт с «Миланом».