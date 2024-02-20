Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Не только Алонсо. В шорт-листе Баварии оказался еще один топ-тренер
Германия
20 февраля 2024, 12:48 |
394
0

Не только Алонсо. В шорт-листе Баварии оказался еще один топ-тренер

Чемпионов Германии может возглавить Антонио Конте

20 февраля 2024, 12:48 |
394
0
Не только Алонсо. В шорт-листе Баварии оказался еще один топ-тренер
Getty Images/Global Images Ukraine. Антонио Конте

Ряд неудачных результатов «Баварии» в последнее время заметно повысил вероятность отставки главного тренера команды Томаса Тухеля в конце сезона или даже раньше.

Руководство «Баварии» уже занимается поисками нового главного тренера. По информации Bild, в шорт-листе чемпионов Германии появилась еще одна кандидатура – это Антонио Конте. Сам итальянец мечтает поработать в «Баварии», именно этот вариант продолжения карьеры является для него приоритетным.

В конце января СМИ сообщали о том, что Конте уже согласовал контракт с «Миланом».

По теме:
Томас Тухель и ФК Болливуд
Умер автор победного гола на ЧМ-1990. Он играл за Баварию и Интер
Лидер Баварии покинет клуб по окончании сезона
Антонио Конте Бавария Томас Тухель
Источник Bild
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Трансферная зима 2023/2024 в Украине. Таблица переходов клубов УПЛ
Футбол | 20 февраля 2024, 09:09 3
Трансферная зима 2023/2024 в Украине. Таблица переходов клубов УПЛ
Трансферная зима 2023/2024 в Украине. Таблица переходов клубов УПЛ

Sport.ua следит за трансферной работой украинских клубов во время зимней паузы

ВИДЕО. Цыганков забил курьезный гол в ворота Атлетика
Футбол | 19 февраля 2024, 23:18 4
ВИДЕО. Цыганков забил курьезный гол в ворота Атлетика
ВИДЕО. Цыганков забил курьезный гол в ворота Атлетика

Украинский вингер второй раз за сезон поразил ворота басков

Бывший тренер Шахтера может возглавить Марсель
Футбол | 20.02.2024, 12:32
Бывший тренер Шахтера может возглавить Марсель
Бывший тренер Шахтера может возглавить Марсель
ФОТО. Лунин полакомился грузинским блюдом и обратился к шоумену
Футбол | 20.02.2024, 07:17
ФОТО. Лунин полакомился грузинским блюдом и обратился к шоумену
ФОТО. Лунин полакомился грузинским блюдом и обратился к шоумену
Обнародован рейтинг самых влиятельных людей в боксе. На каком месте Усик?
Бокс | 19.02.2024, 17:08
Обнародован рейтинг самых влиятельных людей в боксе. На каком месте Усик?
Обнародован рейтинг самых влиятельных людей в боксе. На каком месте Усик?
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Серия пенальти в финале. Драматично завершился мужской ЧМ по водному поло
Серия пенальти в финале. Драматично завершился мужской ЧМ по водному поло
18.02.2024, 15:40 1
Водные виды
Мичел оценил проигранный матч Жироны, в котором Цыганков забил гол
Мичел оценил проигранный матч Жироны, в котором Цыганков забил гол
20.02.2024, 00:50
Футбол
ВИДЕО. «Да вы зае....». Вацко чуть не сорвался, комментируя матч Бундеслиги
ВИДЕО. «Да вы зае....». Вацко чуть не сорвался, комментируя матч Бундеслиги
19.02.2024, 02:29 17
Футбол
Тухель назвал главную проблему Кейна в Баварии. Немец прав?
Тухель назвал главную проблему Кейна в Баварии. Немец прав?
18.02.2024, 10:57
Футбол
Искусственный интеллект определил лучший следующий клуб для Мудрика
Искусственный интеллект определил лучший следующий клуб для Мудрика
18.02.2024, 14:53 21
Футбол
ВИДЕО. Звездный игрок Баварии чуть не подрался с коучем после матча
ВИДЕО. Звездный игрок Баварии чуть не подрался с коучем после матча
18.02.2024, 23:20 10
Футбол
Анчелотти оценил матч против Райо Вальекано, в котором Лунин пропустил гол
Анчелотти оценил матч против Райо Вальекано, в котором Лунин пропустил гол
18.02.2024, 17:45
Футбол
Трубин вошел в историю Бенфики. Украинцу покорилось уникальное достижение
Трубин вошел в историю Бенфики. Украинцу покорилось уникальное достижение
19.02.2024, 07:48 23
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем