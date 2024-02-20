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Франция
20 февраля 2024, 12:32 |
1243
0

Бывший тренер Шахтера может возглавить Марсель

Паулу Фонсека может сменить команду во Франции

20 февраля 2024, 12:32 |
1243
0
Бывший тренер Шахтера может возглавить Марсель
Getty Images/Global Images Ukraine. Паулу Фонсеку

Главный тренер «Марселя» Дженнаро Гаттузо вместе со всем тренерским штабом будет отправлен в отставку.

Ранее сообщалось, что после увольнения Гаттузо команду возглавит французский специалист Жана-Луи Гассет, однако ему хотят предложить работу только до конца сезона. Сообщается, что уже летом руководство «олимпийцев» готово пригласить в команду экс-тренера «Шахтера» Паулу Фонсеку, у которого действующий контракт с «Лиллем» до 30 июня 2024 года.

Уже в четверг, 22 февраля в 22:00, состоится матч между «Марселем» и «Шахтером». В первом поединке команды расписали боевую ничью – 2:2.

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Паулу Фонсека Марсель Лига 1 (Франция) Дженнаро Гаттузо чемпионат Франции по футболу назначение тренера Марсель - Шахтер
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