Бывший тренер Шахтера может возглавить Марсель

Главный тренер «Марселя» Дженнаро Гаттузо вместе со всем тренерским штабом будет отправлен в отставку.

Ранее сообщалось, что после увольнения Гаттузо команду возглавит французский специалист Жана-Луи Гассет, однако ему хотят предложить работу только до конца сезона. Сообщается, что уже летом руководство «олимпийцев» готово пригласить в команду экс-тренера «Шахтера» Паулу Фонсеку, у которого действующий контракт с «Лиллем» до 30 июня 2024 года.

Уже в четверг, 22 февраля в 22:00, состоится матч между «Марселем» и «Шахтером». В первом поединке команды расписали боевую ничью – 2:2.