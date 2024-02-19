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Италия
19 февраля 2024, 12:58 | Обновлено 19 февраля 2024, 13:03
533
0

Источник: Гаттузо уволен с поста главного тренера Марселя

Ответный матч с «Шахтером» французский клуб сыграет без итальянского специалиста

19 февраля 2024, 12:58 | Обновлено 19 февраля 2024, 13:03
533
0
Источник: Гаттузо уволен с поста главного тренера Марселя
ФК Марсель. Дженнаро Гаттузо

Главный тренер «Марселя» Дженнаро Гаттузо вместе со всем тренерским штабом отправлен в отставку.

Об этом сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

Отметим, что «Марсель» под руководством Гаттузо не смог выиграть последние 6 матчей. В воскресенье «Олимпик» в большинстве проиграл «Бресту» (0:1) в чемпионате Франции.

«Марсель» является соперником «Шахтера» по 1/16 финала Лиги Европы. В первом поединке, который состоялся в Германии, украинцы и французы разошлись ничьей 2:2. Ответная встреча состоится во Франции 22 февраля в 22:00 по Киеву.

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Дженнаро Гаттузо Марсель отставка назначение тренера Марсель - Шахтер
Источник Twitter
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