Источник: Гаттузо уволен с поста главного тренера Марселя
Ответный матч с «Шахтером» французский клуб сыграет без итальянского специалиста
Главный тренер «Марселя» Дженнаро Гаттузо вместе со всем тренерским штабом отправлен в отставку.
Об этом сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.
Отметим, что «Марсель» под руководством Гаттузо не смог выиграть последние 6 матчей. В воскресенье «Олимпик» в большинстве проиграл «Бресту» (0:1) в чемпионате Франции.
«Марсель» является соперником «Шахтера» по 1/16 финала Лиги Европы. В первом поединке, который состоялся в Германии, украинцы и французы разошлись ничьей 2:2. Ответная встреча состоится во Франции 22 февраля в 22:00 по Киеву.
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