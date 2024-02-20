Игрок Жироны объяснил проблемы команды и рассказал о задаче на сезон

Основной защитник «Жироны» Эрик Гарсия считает, что два поражения кряду и три матча команды без побед связаны со сложным календарем.

«Мы знаем свои задачи. У нас нет обязательства выйти в Лигу чемпионов, но мы боремся за это. У нас был сложный календарь – «Реал Сосьедад», «Реал» Мадрид и «Атлетик». Учитывая бюджет, все они должны быть выше нас в таблице, но опережает нас только Мадрид».

«Мы разочарованы, но менять стиль своей игры не собираемся. Мы амбициозны, у нас есть цель выйти в Лигу чемпионов. Позитив в том, что мы прошли самый сложный отрезок календаря и дальше нужно набирать очки», — сказал Гарсия.

Команда Виктора Цыганкова и Артема Довбика идет на второй позиции Ла Лиги.