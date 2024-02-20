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  4. Герман ПЕНЬКОВ: «Настрой на матч с Кривбассом будет максимальным»
Украина. Премьер лига
20 февраля 2024, 11:45 |
94
1

Герман ПЕНЬКОВ: «Настрой на матч с Кривбассом будет максимальным»

Вратарь ЛНЗ – о заключительном этапе подготовки к возобновлению сезона

20 февраля 2024, 11:45 |
94
1
Герман ПЕНЬКОВ: «Настрой на матч с Кривбассом будет максимальным»
ФК ЛНЗ. Герман Пеньков

Вратарь ЛНЗ Герман Пеньков эксклюзивно для Sport.ua поделился впечатлениями о заключительном турецком этапе подготовки к весенней части сезона:

- Изюминкой этого заграничного сбора было то, что в расположении ЛНЗ с первых дней появлялись легионеры, которые вскоре подписывали контракты. Я воспринимал это с пониманием, потому что и в моих предыдущих командах – «Металлурге», «Олимпике», «Львове» – было немало иностранцев. Общались с ними на английском языке или, как часто говорят, на языке футбола. Кстати, легионеры ЛНЗ с нашей помощью быстро научились, как нужно здороваться в Украине: «Слава Украине!» – «Героям слава!» Верю, что новички сделают свой вклад, чтобы ЛНЗ стал сильнее. Пока что впечатления о них приятные, надеюсь, что они не изменятся и после официальных матчей, где напряжение и градус ответственности значительно выше, чем в спаррингах.

В Турции было много контрольных поединков, апробацию проходили разные тактические схемы. Диапазон игрового времени, предоставлявшийся футболистам в каждом противостоянии, колебался от 20 до 90 минут. В целом, все находившиеся в нашем тренировочном лагере исполнители получили необходимую игровую нагрузку.

Завтра начинаем непосредственную подготовку к календарному поединку 18-го тура чемпионата УПЛ – с «Кривбассом», который состоится 23 февраля в Ковалевке. Настрой на матч с лидером будет максимальным. Постараемся доказать, что усилия, затраченные на турецком сборе, были не напрасны.

Сейчас футболисты ЛНЗ занимают 10 место в чемпионате УПЛ, набрав 20 очков.

Ранее главный тренер ЛНЗ Олег Дулуб рассказал о новичках и сборах в Турции.

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Герман Пеньков ЛНЗ Черкассы учебно-тренировочные сборы Украинская Премьер-лига
Источник Sport.ua
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Андрій Шевченко
Даай пеньок, дави політпроект.
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