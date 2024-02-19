Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ДУЛУБ: «Легионеры ЛНЗ быстро научились, как нужно здороваться в Украине»
Украина. Премьер лига
19 февраля 2024, 23:47 | Обновлено 19 февраля 2024, 23:55
457
0

ДУЛУБ: «Легионеры ЛНЗ быстро научились, как нужно здороваться в Украине»

Главный тренер черкасской команды рассказал о новичках и сборах в Турции

19 февраля 2024, 23:47 | Обновлено 19 февраля 2024, 23:55
457
0
ДУЛУБ: «Легионеры ЛНЗ быстро научились, как нужно здороваться в Украине»
ЛНЗ Черкассы. Олег Дулуб

19 февраля команда ЛНЗ вернулась из сборов в Турции. В разговоре с корреспондентом Sport.ua главный тренер Черкасской команды Олег Дулуб поделился впечатлениями о зарубежном этапе подготовки:

– Я доволен, как подопечные отработали в Турции. Важно, что повезло с погодой и потому все, что планировали, – выполнили. Речь идет как о тренировочном процессе, так и о контрольных матчах.

– На сборах вы не избежали нескольких чувствительных поражений.

– Этому есть объяснение. В первой части собрания мы уступили чешским командам, которые уже завершали подготовку к сезону, тогда как ЛНЗ еще только набирает разгон. Хотя справедливости ради следует сказать, что наши оппоненты – «Mлада Болеслав» и «Словацко» – произвели приятное впечатление. Во-вторых, я задействовал сразу нескольких дебютантов, которым еще нужно было время, чтобы вписаться в коллектив, сыграться, да и не нужно забывать и о разном уровне готовности.

– В этот раз ряды ЛНЗ пополнила целая группа легионеров. Что скажете о них?

– Я ими доволен. Кстати, они быстро адаптировались и с помощью новых одноклубников оперативно научились, как надо здороваться: «Слава Украине!» – «Героям слава!» С их появлением острой стала конкуренция за место в стартовом составе, надеюсь, что кто-то из них будет претендовать и на ведущие роли.

– Вы намекаете на последнего зимнего новичка – Оливье Тилля, игрока сборной Люксембурга?

– Не только. Что касается Тилля, то он в составе ЛНЗ в Турции провел только одну тренировку, скажем так, восстановительного характера, и ему еще нужно немного времени, чтобы быть в должном игровом тонусе.

– Когда футболисты ЛНЗ начнут непосредственную подготовку к календарному поединку 18 тура чемпионата УПЛ – с «Кривбассом», который состоится 23 февраля в Ковалевке?

– Завтра мои подопечные еще будут отдыхать, а потом сосредоточимся на матче с командой из Кривого Рога. Важно, что из Турции вернулись без серьезных повреждений.

По теме:
Алексей БЕЛИК: «Стремимся стать чемпионами»
Воспитанник Металлиста подписал контракт с Буковиной
ОФИЦИАЛЬНО. ЛНЗ расторг контракт с экс-игроком Днепра-1
Олег Дулуб ЛНЗ Черкассы учебно-тренировочные сборы инсайд Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Мичел оценил проигранный матч Жироны, в котором Цыганков забил гол
Футбол | 20 февраля 2024, 00:50 0
Мичел оценил проигранный матч Жироны, в котором Цыганков забил гол
Мичел оценил проигранный матч Жироны, в котором Цыганков забил гол

19 февраля жиронцы уступили «Атлетик» Бильбао со счетом 2:3

Атлетик – Жирона. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Футбол | 19 февраля 2024, 21:01 15
Атлетик – Жирона. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Атлетик – Жирона. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

Поединок состоится 19 февраля в 22:00 по Киеву

Обнародован рейтинг самых влиятельных людей в боксе. На каком месте Усик?
Бокс | 19.02.2024, 17:08
Обнародован рейтинг самых влиятельных людей в боксе. На каком месте Усик?
Обнародован рейтинг самых влиятельных людей в боксе. На каком месте Усик?
Лунин прокомментировал матч против Райо, в котором он пропустил с пенальти
Футбол | 19.02.2024, 06:42
Лунин прокомментировал матч против Райо, в котором он пропустил с пенальти
Лунин прокомментировал матч против Райо, в котором он пропустил с пенальти
Трубин вошел в историю Бенфики. Украинцу покорилось уникальное достижение
Футбол | 19.02.2024, 07:48
Трубин вошел в историю Бенфики. Украинцу покорилось уникальное достижение
Трубин вошел в историю Бенфики. Украинцу покорилось уникальное достижение
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Журналистке пришлось взять стул, чтобы поговорить с Луниным
ВИДЕО. Журналистке пришлось взять стул, чтобы поговорить с Луниным
18.02.2024, 07:41 7
Футбол
Тухель назвал главную проблему Кейна в Баварии. Немец прав?
Тухель назвал главную проблему Кейна в Баварии. Немец прав?
18.02.2024, 10:57
Футбол
Бразилия и Португалия устроили зарубу на ЧМ по пляжному футболу
Бразилия и Португалия устроили зарубу на ЧМ по пляжному футболу
19.02.2024, 07:15 6
Футбол
Анчелотти оценил матч против Райо Вальекано, в котором Лунин пропустил гол
Анчелотти оценил матч против Райо Вальекано, в котором Лунин пропустил гол
18.02.2024, 17:45
Футбол
Топурия жестоко нокаутировал Волкановски и стал новым чемпионом UFC
Топурия жестоко нокаутировал Волкановски и стал новым чемпионом UFC
18.02.2024, 08:00 4
MMA
ФОТО. Виталий Миколенко женился. Кто его избранница?
ФОТО. Виталий Миколенко женился. Кто его избранница?
18.02.2024, 12:22 56
Футбол
У Ангелины были шансы. Свитолина обыграла Калинину на супертурнире в ОАЭ
У Ангелины были шансы. Свитолина обыграла Калинину на супертурнире в ОАЭ
19.02.2024, 18:50 18
Теннис
Вслед за Цуренко и Костюк. Шестая ракетка мира снялась с супертурнира в ОАЭ
Вслед за Цуренко и Костюк. Шестая ракетка мира снялась с супертурнира в ОАЭ
18.02.2024, 18:56 2
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем