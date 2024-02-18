Источник: руководство ЛНЗ не договорилось про контракт с Подоляком

Украинский полузащитник Марко Подоляк не станет игроком черкасского клуба ЛНЗ.

19-летний футболист не договорился о контракте с черкасской командой. До этого он тренировался c ЛНЗ на зимних сборах в Турции.

Ранее Подоляк находился в системе киевского «Динамо». Во время полномасштабного вторжения уехал в Англию, где играл за клуб «Брекнелл Таун» из 7-го дивизиона.

Проходил просмотр в клубе КПР, тренируясь с командой U-23. С лета 2023 года его контракт принадлежал «Висле» Плоцк.