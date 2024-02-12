Украина. Премьер лига12 февраля 2024, 19:22 |
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Источник: ЛНЗ нацелился на украинского полузащитника с опытом игры в Англии
Марк Подоляк может вернуться в Украину
12 февраля 2024, 19:22 |
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Черкасский ЛНЗ ведет переговоры по трансферу украинского полузащитника второй команды польской «Вислы» (Плоцк) Марка Подоляка, сообщает Telegram-канал Zorya Londonsk.
По информации источника, 19-летний воспитанник киевского «Динамо» уже тренируется с командой Олега Дулуба в Турции.
Сразу после начала полномасштабного вторжения Марк Подоляк уехал из Украины, присоединившись к «Брекнелла» из 7-го дивизиона Англии. Также юный талант был на просмотре в команде «КПР» U-23.
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Комментарии 2
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А сколько вообще дивизионов в Англии В Союзе столько клубов не было
спірт юа , по заголовкам вчитесь розводить на лоха , недалекі, це для вас саме м’яке слово )))))
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