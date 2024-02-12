Источник: ЛНЗ нацелился на украинского полузащитника с опытом игры в Англии

Черкасский ЛНЗ ведет переговоры по трансферу украинского полузащитника второй команды польской «Вислы» (Плоцк) Марка Подоляка, сообщает Telegram-канал Zorya Londonsk.

По информации источника, 19-летний воспитанник киевского «Динамо» уже тренируется с командой Олега Дулуба в Турции.

Сразу после начала полномасштабного вторжения Марк Подоляк уехал из Украины, присоединившись к «Брекнелла» из 7-го дивизиона Англии. Также юный талант был на просмотре в команде «КПР» U-23.