Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Источник: ЛНЗ нацелился на украинского полузащитника с опытом игры в Англии
Украина. Премьер лига
12 февраля 2024, 19:22 |
1315
2

Источник: ЛНЗ нацелился на украинского полузащитника с опытом игры в Англии

Марк Подоляк может вернуться в Украину

12 февраля 2024, 19:22 |
1315
2
Источник: ЛНЗ нацелился на украинского полузащитника с опытом игры в Англии
ФК Висла Плоцк. Марко Подоляк

Черкасский ЛНЗ ведет переговоры по трансферу украинского полузащитника второй команды польской «Вислы» (Плоцк) Марка Подоляка, сообщает Telegram-канал Zorya Londonsk.

По информации источника, 19-летний воспитанник киевского «Динамо» уже тренируется с командой Олега Дулуба в Турции.

Сразу после начала полномасштабного вторжения Марк Подоляк уехал из Украины, присоединившись к «Брекнелла» из 7-го дивизиона Англии. Также юный талант был на просмотре в команде «КПР» U-23.

По теме:
2 европейских топ-клуба заинтересованы в аренде таланта Реала
Источник: Днепр-1 хотел подписать ключевого игрока Ворсклы
Украинский талант из Германии заявил о мечте попробовать себя в АПЛ
ЛНЗ Черкассы Висла Плоцк трансферы трансферы УПЛ чемпионат Польши по футболу Эндрю Тодос
Источник Zorya Londonsk
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

С кем сыграет сборная Украины в финале отбора Олимпиады-2026
Хоккей | 11 февраля 2024, 19:41 5
С кем сыграет сборная Украины в финале отбора Олимпиады-2026
С кем сыграет сборная Украины в финале отбора Олимпиады-2026

Возможно, команда сыграет два матча

Трансферное молчание Динамо, и почему Шовковский не может на это повлиять
Футбол | 12 февраля 2024, 13:46 57
Трансферное молчание Динамо, и почему Шовковский не может на это повлиять
Трансферное молчание Динамо, и почему Шовковский не может на это повлиять

Алексей Сливченко – о настораживающей ситуации с кадровым пополнением в стане «бело-синих»

Украинский легионер отреагировал на побег игрока Шахтера в россию
Футбол | 12.02.2024, 19:11
Украинский легионер отреагировал на побег игрока Шахтера в россию
Украинский легионер отреагировал на побег игрока Шахтера в россию
Кубок африканских наций 2023. Результаты, таблицы, сетка плей-офф
Футбол | 12.02.2024, 09:10
Кубок африканских наций 2023. Результаты, таблицы, сетка плей-офф
Кубок африканских наций 2023. Результаты, таблицы, сетка плей-офф
Где смотреть онлайн матч Лиги Европы Шахтер – Марсель
Футбол | 12.02.2024, 02:23
Где смотреть онлайн матч Лиги Европы Шахтер – Марсель
Где смотреть онлайн матч Лиги Европы Шахтер – Марсель
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Sheva19
А сколько вообще дивизионов в Англии В Союзе столько клубов не было 
Ответить
0
u6464u
спірт юа  , по заголовкам вчитесь розводить на лоха , недалекі, це для вас саме м’яке слово )))))
Ответить
-2
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Сколько у Лунина, Довбика и Цыганкова? Известны оценки матча Реал – Жирона
Сколько у Лунина, Довбика и Цыганкова? Известны оценки матча Реал – Жирона
10.02.2024, 23:49 3
Футбол
Королевский урок. Реал уничтожил Жирону
Королевский урок. Реал уничтожил Жирону
10.02.2024, 21:26 204
Футбол
ВИДЕО. Украинский комментатор признался, почему не возвращается в Украину
ВИДЕО. Украинский комментатор признался, почему не возвращается в Украину
11.02.2024, 23:28 27
Футбол
Два метра! Ярослава Магучих выиграла в Нью-Йорке с рекордом соревнований
Два метра! Ярослава Магучих выиграла в Нью-Йорке с рекордом соревнований
11.02.2024, 22:05 4
Другие виды
ФОТО. Усик пытался купить футболку Залужного за $50 тысяч, но его перебили
ФОТО. Усик пытался купить футболку Залужного за $50 тысяч, но его перебили
11.02.2024, 17:55 3
Бокс
Лунин прокомментировал победу над Довбиком и Цыганковым. Что сказал Андрей?
Лунин прокомментировал победу над Довбиком и Цыганковым. Что сказал Андрей?
11.02.2024, 07:18 14
Футбол
Это не наш уровень. Тренер Жироны оценил катастрофу в матче против Реала
Это не наш уровень. Тренер Жироны оценил катастрофу в матче против Реала
10.02.2024, 22:18 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем