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Англия
20 февраля 2024, 11:56 |
158
1

Звезда Ливерпуля рискует не сыграть против Мудрика и Ко. Что произошло?

У Салаха рецидив старой травмы

20 февраля 2024, 11:56 |
158
1
Звезда Ливерпуля рискует не сыграть против Мудрика и Ко. Что произошло?
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик и Мохамед Салах

31-летний звездный вингер «Ливерпуля» Мохамед Салах получил травму.

По информации Kora Plus, египтянин недавно перенес травму подколенного сухожилия, а сейчас у него случился рецидив этого повреждения. Сообщается, что Салах не примет участие в следующем матче АПЛ против «Лутон Таун» и его участие в воскресном поединке финала Кубка английской лиги против «Челси» остается под большим вопросом.

Ранее сообщалось, что против «Челси» вряд ли сыграет Кертис Джонс, Диогу Жота, Трент Александер-Арнольд и хавбек Доминик Собослаи.

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Мохамед Салах Ливерпуль Английская Премьер-лига Челси Челси - Ливерпуль травма Кубок английской лиги по футболу
Источник Twitter
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Андрій Шевченко
А в що це він міг проти інстатьолкі грати ? Хто більше кацапок на гвинтокрилі покатає ? Бо в футбол пудрик не грає.
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