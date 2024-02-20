Звезда Ливерпуля рискует не сыграть против Мудрика и Ко. Что произошло?

31-летний звездный вингер «Ливерпуля» Мохамед Салах получил травму.

По информации Kora Plus, египтянин недавно перенес травму подколенного сухожилия, а сейчас у него случился рецидив этого повреждения. Сообщается, что Салах не примет участие в следующем матче АПЛ против «Лутон Таун» и его участие в воскресном поединке финала Кубка английской лиги против «Челси» остается под большим вопросом.

Ранее сообщалось, что против «Челси» вряд ли сыграет Кертис Джонс, Диогу Жота, Трент Александер-Арнольд и хавбек Доминик Собослаи.