Англия20 февраля 2024, 11:56 |
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Звезда Ливерпуля рискует не сыграть против Мудрика и Ко. Что произошло?
У Салаха рецидив старой травмы
20 февраля 2024, 11:56 |
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31-летний звездный вингер «Ливерпуля» Мохамед Салах получил травму.
По информации Kora Plus, египтянин недавно перенес травму подколенного сухожилия, а сейчас у него случился рецидив этого повреждения. Сообщается, что Салах не примет участие в следующем матче АПЛ против «Лутон Таун» и его участие в воскресном поединке финала Кубка английской лиги против «Челси» остается под большим вопросом.
Ранее сообщалось, что против «Челси» вряд ли сыграет Кертис Джонс, Диогу Жота, Трент Александер-Арнольд и хавбек Доминик Собослаи.
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Комментарии 1
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А в що це він міг проти інстатьолкі грати ? Хто більше кацапок на гвинтокрилі покатає ? Бо в футбол пудрик не грає.
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