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Англия
19 февраля 2024, 18:52 | Обновлено 19 февраля 2024, 18:58
488
1

Мудрика и Ко ждет ослабленный Ливерпуль? У красных новые потери

25 февраля «Челси» и «Ливерпуль» встретятся в финале Кубка лиги

19 февраля 2024, 18:52 | Обновлено 19 февраля 2024, 18:58
488
1
Мудрика и Ко ждет ослабленный Ливерпуль? У красных новые потери
Getty Images/Global Images Ukraine. Диогу Жота

В финальном матче Кубка английской лиги с «Челси», который состоится 25 февраля, не смогут принять участие полузащитник «Ливерпуля» Кертис Джонс и нападающий мерсисайдцев Диогу Жота.

Как ранее сообщалось, решающий матч кубкового турнира также пропустят два ключевых футболиста «красных» – защитник Трент Александер-Арнольд и хавбек Доминик Собослаи.

Жота и Джонс не смогут вовремя восстановиться от полученных травм.

Финал Кубка английской лиги между «Челси» и «Ливерпулем» состоится в Лондоне в воскресенье, 25 февраля.

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Михаил Мудрик Диогу Жота Кертис Джонс травма Челси Ливерпуль Кубок английской лиги по футболу
Источник The Times
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Falko
Про Алісона забули.
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