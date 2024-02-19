Мудрика и Ко ждет ослабленный Ливерпуль? У красных новые потери
25 февраля «Челси» и «Ливерпуль» встретятся в финале Кубка лиги
В финальном матче Кубка английской лиги с «Челси», который состоится 25 февраля, не смогут принять участие полузащитник «Ливерпуля» Кертис Джонс и нападающий мерсисайдцев Диогу Жота.
Как ранее сообщалось, решающий матч кубкового турнира также пропустят два ключевых футболиста «красных» – защитник Трент Александер-Арнольд и хавбек Доминик Собослаи.
Жота и Джонс не смогут вовремя восстановиться от полученных травм.
Финал Кубка английской лиги между «Челси» и «Ливерпулем» состоится в Лондоне в воскресенье, 25 февраля.
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