Мудрика и Ко ждет ослабленный Ливерпуль? У красных новые потери

В финальном матче Кубка английской лиги с «Челси», который состоится 25 февраля, не смогут принять участие полузащитник «Ливерпуля» Кертис Джонс и нападающий мерсисайдцев Диогу Жота.

Как ранее сообщалось, решающий матч кубкового турнира также пропустят два ключевых футболиста «красных» – защитник Трент Александер-Арнольд и хавбек Доминик Собослаи.

Жота и Джонс не смогут вовремя восстановиться от полученных травм.

Финал Кубка английской лиги между «Челси» и «Ливерпулем» состоится в Лондоне в воскресенье, 25 февраля.